Vivere sulla Luna? Sarà possibile grazie all’atmosfera terrestre

Simulazioni suggeriscono la presenza di un flusso continuo di sostanze volatili dalla Terra alla Luna, facilitato dal nostro campo magnetico
Con la missione Artemis II ormai imminente e il prossimo ritorno sulla Luna degli esseri umani — questa volta per restarci — diventa importante trovare fonti di sostentamento in situ per supportare l’insediamento, in modo da ridurre al minimo la necessità di costosi rifornimenti dalla Terra.
A prima vista, le prospettive non sembrano rosee: la superficie lunare, brulla e polverosa, non dà certo l’idea di essere ricca di sostanze utili allo scopo. Eppure la regolite — questo il nome dato a polvere, rocce frantumate e altri simili detriti che ricoprono il suolo del nostro satellite — va ben oltre le apparenze.
Come sarà possibile vivere sulla Luna
Campioni riportati sulla Terra negli anni 70 del secolo scorso dagli astronauti delle missioni Apollo rivelano, infatti, che essa contiene sostanze volatili quali acqua, anidride carbonica, elio, argon e azoto in quantità sorprendentemente elevate. Ora un gruppo di astrofisici americani afferma di aver scoperto il perché: la Luna potrebbe contare sulla collaborazione costante del nostro bel pianeta.