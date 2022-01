Il video di tutte le offese e le maledizioni ai No Vax di medici e Vip

Introduzione

Da diversi mesi in Italia stiamo vivendo una guerra civile invisibile, certo. Ma non meno logorante. L’oggetto del contendere è la vaccinazione contro il Covid-19.

Di guerre civili, negli ultimi 80 anni, ne abbiamo vissute almeno un paio. Quella tra fascisti e partigiani nel corso della Seconda guerra mondiale e quella tra fascisti e comunisti negli anni ’70.

Se ci fate caso, i fascisti ci sono stati in entrambi i casi. Oggi vengono nominati solo quando ci sono le elezioni, utilizzati come uno spauracchio per ottenere voti. Per poi essere riposti nei cassetti della storia.

Ora ce n’è una terza, tra Vax e No Vax. Una divisione fomentata più da governo e media in realtà. Capaci di metterci contro gli uni contro gli altri, anche tra parenti ed amici di una vita. L’approccio nel porsi al prossimo è cambiato, forse per sempre. O, quanto meno, ci vorrà qualche anno per azzerare questo trauma.

Sebbene alcune abitudini e disposizioni, probabilmente, non andranno più via. Come il Green pass, per esempio, che magari assumerà altre forme. Non poco inquietanti (come questa).

Medici e Vip, inoltre, non hanno risparmiato pesanti improperi a quanti hanno scelto di non vaccinarsi. Bollati come No vax, ignoranti, contrari alla Scienza e alla Medicina. Ma a quale Medicina? Quella di medici e infermieri che per ore sono in prima linea in pronti soccorso e sale operatorie oppure quella delle multinazionali quotate in Borsa animate dallo spirito del Capitalismo?

Di seguito, propongo un video che riprede molti di questi insulti.

Insulti ai No Vax

Su TikTok circola un video che riprende molti insulti e maledizioni rivolte ai No Vax. Alcuni inquietanti, almeno in proporzione a chi li ha enunciati.

Eccolo: