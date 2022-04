Instagram: come vedere chi ha salvato nostre foto in preferiti

Introduzione

Come vedere chi ha salvato foto in preferiti su Instagram? Quali sono le app per vedere chi ha salvato foto in preferiti su Instagram?

Spesso, su Instagram, può capitare di accorgersi che una nostra foto sia stata salvata da qualcuno nei suoi preferiti. La app d’altronde dà questa possibilità in modo molto agevole: basta pigiare sull’icona del segnalibri posta in basso del post.

Certo, quando pubblichiamo un post su Instagram e sui Social in generale, siamo consapevoli di averlo reso pubblico e che chiunque possa accedervi. Nonché salvarlo. Ma la cosa, diciamoci la verità, un po’ può dare fastidio. Soprattutto se si tratta di foto o video in cui siamo ritratti in modo osé, se ci sono minori o ritraggono momenti del nostro privato a cui teniamo molto.

Vediamo come e se è possibile vedere chi ha salvato una nostra foto o video su Instagram.

Come vedere su Instagram chi ha salvato nostre foto

Partiamo subito da un assunto: purtroppo non è possibile vedere chi ha salvato un nostro post su Instragam. La app tutela la privacy di chi lo fa. Fino ad alcuni anni fa, invece, veniva inviato un messaggio privato al proprietario con l’icona della macchina fotografica e il nome dell’utente.

Ma da quando la app è finita nell’orbita di Facebook (oggi Meta) questa possibilità è stata occlusa.

Quindi come fare? L’unica cosa che possiamo fare è quella di confidare nel buon senso dei nostri followers, e, dopo aver guardato il numero di utenti che ha salvato il nostro post nei suoi preferiti, potremmo creare un post sul Feed o una storia dove chiediamo a chi lo ha fatto di farsi avanti.

Certo, è molto difficile che l’utente si faccia avanti.

Nel prossimo paragrafo vedremo meglio come vedere se qualcuno ha salvato la nostra foto. Se invece vogliamo porre una domanda ai nostri followers, basterà fare uno screen shot al post “vittima” del salvataggio con l’icona del segnalibri che riporterà anche il numerino dei salvataggi. E poi, una volta tolto il superfluo dell’immagine con la nostra app delle foto sullo smartphone (tipo il contorno, così da far vedere cosa interessa in modo chiaro e centrale), pubblicare un post di domanda. Meglio ancora se in formato Storia, perché più privato e diretto. Il che potrebbe incoraggiare ancora di più “il colpevole“.

Se proprio non viene fuori e la cosa ci infastidisce, potremmo cancellare il post. Il che lo farà sparire anche dai suoi preferiti.

Come vedere su Instagram se qualcuno ha salvato una nostra foto

Per vedere quanto meno il numero di utenti che ha salvato in Preferiti un nostro post, dobbiamo passare ad un account Instagram professionale (azienda o creator). Il che ci dà la possibilità di vedere le statistiche relative ad ogni post. Come:

Like

Commenti

Condivisioni in Direct Messages

Numero di salvataggi

Ora vediamo come passare ad un profilo professionale sia su smartphone che Pc.

Come creare un account professionale su Instagram da Pc

Vediamo prima come fare dal Pc:

Andare in Impostazioni

Passare a un account per professionisti

Qui scegliere il tipo di profilo: se Creator o azienda

Ci verrà mostrato un riepilogo di cosa ci offre il profilo selezionato

Infine, dovremo essere un po’ più specifici indicando il nostro tipo di attività

Come creare un account professionale su Instagram da app

Vediamo invece come creare un account professionale su Instagram da app.

Recarsi in alto a destra sulle tre linee orizzontali

Pigiare su impostazioni

Pigiare su Account

Scorrere fino a Scegliere il tipo di account

Scegliere tra profilo Business o personale

Da qui in poi i passaggi saranno grosso modo gli stessi di quelli da eseguire sul Pc. Qualora volessimo tornare ad un profilo normale, ci basterà seguire gli stessi passaggi. Anche se la cosa sarà più veloce.

Come vedere se qualcuno ha salvato le nostro foto su Instagram

Creato un profilo professionale, potremmo visualizzare le varie Insights relative. Farlo è molto semplice, basta pigiare sul post che vogliamo controllare dalla nostra bacheca e pigiare sulla voce sottostante View Insight.

Da lì quella che ci interessa di più in questa sede è l’ultima icona. Come vedere, nessuno ha salvato il post.

App per vedere chi ha salvato una nostra foto su Instagram

Quali sono le app per vedere chi ha salvato una nostra foto su Instagram? Delusi dal fatto che il Social non lo consenta, potremo essere tentati di affidarci a qualche app per avere questa informazione.

Probabilmente ci saranno molte app che promettono di darvi questa preziosa informazione. Ma poi, alla prova dei fatti, una volta installata, non lo faranno. Orbene, come ricorda anche Salvatore Aranzulla, oltre alla beffa c’è anche il rischio che queste app facciano il contrario. Ovvero, vi rubino i dati sensibili. Mettendo a serio rischio la vostra privacy. Oltre al solito rischio virus e bug di cui faremmo volentieri a meno.

Dunque, meglio rassegnarsi all’idea. E, se proprio questa cosa non ci fa dormire la notte, meglio non pubblicare post che non sopporteremmo che qualcuno salvasse.