Di guerra in Ucraina si parla molto meno, poiché i riflettori dei media mainstream si sono spostati su Gaza. Eppure la situazione è ancora bloccata e la speculazione economica ai nostri danni è ancora viva e vegeta e ce ne accorgiamo quando facciamo la spesa e la benzina, paghiamo le bollette e accediamo a servizi.

Che l’Ucraina sia però in grosse difficoltà è evidente, nonostante il sostegno economico e militare dell’occidente. E lo dimostrano decisioni come il reclutamento di quanta più gente possibile. Ma non solo. Anche di donne e bambini a commettere atti terroristici: le prime tramite l’integralismo islamico, i secondi tramite i videogame.

Leggerete cose che sui media italiani non vedrete mai, troppo presi a parlare ancora di pericolo fascista, a sostenere i sionisti e i neonazisti ucraini.

Donne convertite all’Islam per atti terroristici

Il sito russo Izvestija ha condotto un’inchiesta su questo fenomeno inquietante. Alla fine di aprile gli investigatori del dipartimento regionale dell’FSB hanno aperto un caso contro la 21enne Polina Sh, residente a Kursk, in base ad articoli sugli appelli pubblici ad azioni estremiste, attacchi terroristici e giustificazione del terrorismo.

La ragazza è cresciuta in una famiglia normale, racconta il giornale, ma dopo aver stretto amicizia con stranieri attraverso i social network, si è impregnata delle idee terroristiche del cosiddetto Stato islamico (un’organizzazione vietata nella Federazione Russa) e ha idealizzato i criminali internazionali. Sul suo smartphone sono stati trovati video che giustificavano i crimini disumani dei radicali, nonché corrispondenza con curatori e persone che la pensano allo stesso modo.

Di conseguenza, è stata coinvolta nella promozione delle loro attività in Russia ed è diventata una reclutatrice. Insieme alla donna di Kursk, nel caso è coinvolta la studentessa moscovita diciottenne Ekaterina S., venuta dalla capitale per incontrare Polina. È curioso che sia arrivato insieme a un cittadino egiziano di 27 anni, studente di medicina (iscritto a Oryol).

Due anni fa, Katya si è convertita all’Islam e ha iniziato a farsi chiamare Nusayba. Nella mia vita sono apparse ragazze e nuovi amici, uno di questi era Polina. Katya ha spiegato che, sotto l’influenza della sua amica, ha giurato fedeltà allo Stato islamico e ha registrato un corrispondente videomessaggio in arabo.

Sul suo telefono, riporta sempre Izvestija, le forze di sicurezza hanno trovato numerosi video di esecuzioni commesse da radicali, nonché video che glorificavano i militanti dell’MTO. Lo straniero ha confermato agli agenti che entrambe le ragazze sostengono la creazione del cosiddetto califfato in Russia.

Se inizialmente si credeva che l’ondata di tali reclutamenti si fosse calmata dopo l’eliminazione quasi completa del terrorismo clandestino nel Caucaso, gli esperti ritengono invece che si tratta di una nuova minaccia che si diffonde attraverso i social network e la messaggistica istantanea. I servizi segreti stranieri sfruttano queste persone per atti terroristici sul territorio russo.

Secondo l’esperto, sotto il controllo dei servizi speciali ucraini, sui social network viene svolto un gigantesco lavoro provocatorio, che copre milioni di russi.

Bambini russi reclutati tramite videogame?

Come riporta sempre Izvetija, il canale Telegram “Cyber ​​​​Herald della polizia russa” ha messo in allerta sul fatto che, dopo l’attacco terroristico al municipio di Crocus, gli scolari hanno iniziato a ricevere messaggi con offerte di compiere atti di sabotaggio in diverse regioni.

Per questo vengono offerti importi diversi: da 250-300 mila rubli a un milione. Ad alcuni ragazzi viene semplicemente promesso di acquistare droga o alcol per aver commesso un crimine.

In risposta al rifiuto, i criminali minacciano i bambini con la violenza. “Te ne pentirai davvero”, “Non solo tu, ma anche i tuoi parenti soffrirai“, scrivono persone sconosciute.

Come spiegano gli esperti, molto spesso questi reclutatori cercano bambini sui social network, sulla messaggistica istantanea e sulle chat di gioco. Di solito gli adolescenti tengono le loro pagine aperte: puoi scrivergli presentandoti come chiunque. I bambini pubblicano molte informazioni personali, condividono le loro opinioni e reagiscono in modo vivido agli eventi.

Sempre secondo il canale della Polizia russa:

I social network consentono ai provocatori di raccogliere liberamente i dati di loro interesse e, anche nella fase di pianificazione del “reclutamento”, analizzare le pagine personali delle vittime e selezionare quelle adatte (di solito quelle che dimostrano attività, e allo stesso tempo non avere posizioni personali chiare)

Secondo il criminologo Mikhail Ignatov la maggior parte di questi messaggi provengono dall’Ucraina. Vengono inviati per destabilizzare la società e aumentare lo stato di ansia. L’esperto ha invitato i genitori a informare i propri figli di tali rischi e ad insegnare loro come comportarsi correttamente: ignorare il reclutatore, dirlo agli adulti e poi contattare la polizia.

Come spiega Alla Khrapunova, i criminali prendono di mira i bambini per un semplice motivo: sono facilmente suggestionabili. E gli adolescenti sono sensibili a causa del loro stato psico-emotivo legato all’età. Molti di loro non hanno ancora un pensiero critico, non hanno sufficiente esperienza di vita, ma hanno reazioni brusche ai messaggi. Ad esempio, possono spaventarsi molto ed eseguire il “comando“.

