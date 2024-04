Santorini made in China: dopo Parigi e Venezia realizzata anche l’isola greca

Santorini è una delle isole delle Cicladi situata nel Mar Egeo, stupenda, morfologicamente molto particolare, impreziosita dalle costruzioni in colore bianco e blu immortalate in tanti quadri, disegni, poster, ecc.

Orbene, la Cina è arrivata a riprodurne una piuttosto identica. Del resto, i cinesi sono fatti così: amano così tanto le bellezze occidentali, al punto da invidiarle e realizzarsele in casa.

Lo hanno fatto con la nostra Venezia alcuni anni fa, suscitando un misto di curiosità e polemiche. E lo hanno fatto perfino con Parigi, nella città di Tianducheng. Hanno realizzato una torre Eiffel prefabbricata alta 108 metri, palazzi color crema in stile parigino, una piazza centrale chiamata Champs d’Elysees con la riproduzione di una fontana del Jardin de Luxembourg. E c’è perfino una copia dei giardini di Versailles.

Ma torniamo alla Santorini made in China.

Dove si trova la copia di Santorini in Cina

Come riporta Libero, la Santorini cinese è stata ripresa da Yasmin von Roon, tiktoker di 27 anni, rendendola così nota al Mondo. E’ stata costruita sul lato della catena montuosa Cangshan che si affaccia sul lago Erhai.

Sono stati ripresi tanti tratti tipici dell’isola ellenica: le stradine bianche, i tetti blu, centinaia di piante in fiore e ovviamente feta, moussaka e qualche bottiglia di ouzo, due cubetti di ghiaccio e qualche goccia del liquore all’anice.

Non mancano poi terrazze mozzafiato che però, purtroppo per i cinesi, non si affacciano affatto sull’Egeo.

I commenti sono ironici: c’è chi vuole andarci perché ormai Santorini costa “un botto“. Qualcun altro dice che il prossimo passo sarà la Costiera Amalfitana. Ammesso che non ci abbiano già pensato…

Ecco un video della Santorini “pezzotta“, come dicono a Napoli…

Ricevi le news su Telegram iscrivendoti al canale dal bottone seguente:

5,0 / 5 Grazie per aver votato!