5 esperienze di compleanno per chi ama l’avventura

Quando si avvicina il compleanno di un amico o di una persona importante è ogni anno sempre più difficile riuscire a trovare il regalo perfetto: nonostante si possa conoscere a 360° la persona in questione arriva un momento in cui le idee inevitabilmente si esauriscono.

Cosa fare a questo punto? Mettere da parte gli oggetti fisici e concentrarsi su esperienze uniche da condividere può essere una risposta.

Alla ricerca del regalo perfetto? Scegli un’esperienza!

Se vuoi fare un regalo di compleanno originale allora è bene puntare su un’esperienza avventurosa da condividere in due o con il gruppo di amici. Passare dei momenti piacevoli ed entusiasmanti insieme alla persona che compie gli anni è infatti il modo più bello per esprimere il proprio affetto e strapparle un sorriso, da immortalare in foto ricordo da riunire in un fotolibro o in una stampa su tela, per conservarle per sempre.

Per festeggiare un compleanno che non sia solo una festa in compagnia di amici e parenti, ma anche un’occasione per celebrare una ricorrenza così speciale in modo alternativo, ecco quindi 5 esperienze da provare.

Volo in mongolfiera

Cerchi un regalo compleanno originale? Un volo in mongolfiera potrebbe essere la scelta giusta! Immagina la faccia della persona che riceverà il regalo quando capirà che si tratta di un incredibile viaggio in quota, decisamente non convenzionale ed emozionante.

Puoi condividere questa esperienza in coppia oppure con un piccolo gruppo di amici, a patto che nessuno soffra di vertigini. Non dimenticare nemmeno di scattare foto spettacolari così da ricordare questa giornata memorabile in futuro.

Esperienza a quattro ruote

Tornando sulla terraferma, un’altra esperienza all’insegna dell’avventura e dell’adrenalina potrebbe essere salire sulle quattro ruote e correre su una pista di karting. Puoi optare per diverse tipologie di circuiti, differenti per durata e per difficoltà. Quest’idea è perfetta per chi ama l’alta velocità e questo tipo di attività.

Escape room

Un altro modo divertente di trascorrere un compleanno è partecipare a un’Escape room. Si tratta di un gioco prettamente di logica, dove tutti partecipanti vengono rinchiusi in una stanza dalla quale devono cercare di scappare. Per vivere questa esperienza ti basterà prenotare una stanza e creare il tuo gruppo di gioco. Sicuramente sarà un’iniziativa insolita che tutti apprezzeranno.

Attività all’aperto

Avventura non per forza fa il paio con adrenalina o con situazioni inaspettate. Spesso per viverne una indimenticabile è sufficiente andare all’aperto e partecipare a rigeneranti escursioni in natura. Se la persona festeggiata ama l’outdoor, potresti scegliere come regalo compleanno originale un’esperienza all’aria aperta da condividere. Potrebbe trattarsi di un trekking, di un tour a cavallo o ancora di un giro in bicicletta. Una volta scelta l’attività da fare, non ti resta che raggiungere una bella località vicino casa e iniziare l’avventura di compleanno fuori porta.

Una notte nel bosco

Infine, rimanendo a tema natura, potrebbe essere un’idea interessante regalare una notte nel bosco, prenotando uno chalet o magari una casa sull’albero. Si tratta di un’esperienza che farà molto piacere a chi ama questo genere di cose e che ti darà modo di passare del tempo di qualità con l’altra persona. Anche in questo caso, puoi decidere di condividere l’esperienza in coppia oppure con il resto del gruppo di amici.

