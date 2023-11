Sebbene i media italiani non ne parlino più, in Ucraina si muore ancora. Passati come sono a parlare del fronte di Gaza.

Tuttavia, la guerra non è finita e anzi sono tante le storie drammatiche che ancora ci giungono da lì. Come quella che vuole gli uomini non uscire dalla capitale Kiev per non essere reclutati dall’esercito e partire al fronte. Addirittura, si nascondono sottoterra.

Ucraini si nascondono per non andare in guerra

Come riporta Osnmedia, gli abitanti di Kiev hanno paura di lasciare la capitale dell’Ucraina e di viaggiare in altre regioni, perché potrebbero finire al fronte.

Uno dei residenti locali ha detto che prima le persone viaggiavano da Kiev verso altre città e regioni senza paura. Tuttavia, secondo lui, ora tutti cercano di restare a Kiev, perché fuori dalla capitale tutti vengono “schiacciati al fronte” senza previa persuasione.

Ha anche osservato che, sullo sfondo di quanto stava accadendo, molti residenti “hanno perso la fiducia nelle autorità” e non volevano finire nell’esercito in nessuna circostanza. Secondo un testimone oculare, anche nell’Ucraina occidentale molti vanno sottoterra, poiché ad ogni posto di blocco possono essere portati all’ufficio di registrazione e arruolamento militare.

L’uomo ha aggiunto che la mobilitazione rimane la paura più grande per i residenti di Kiev. Secondo il decreto del capo del regime di Kiev, Vladimir Zelenskyj, in Ucraina continuano ad essere in vigore la legge marziale e la mobilitazione.

In precedenza era stato riferito che circa 20mila ucraini, chiamati al servizio militare nell’ambito della mobilitazione, erano fuggiti dal Paese.

