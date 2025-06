Google Meet, come inserire la traduzione vocale simultanea in inglese

Vediamo come funziona e come inserire la traduzione vocale simultanea in inglese sulla piattaforma Google Meet.

Google Meet è la piattaforma ideata da Google per realizzare videochiamate in modo semplice e gratuito. Un servizio molto utile soprattutto in ambito professionale, sia per sostenere colloqui che per organizzare riunioni di lavoro. Con la chiusura di Skype da parte di Microsoft, resta l’attore principale in questo settore, insieme a Zoom. Di recente, ha pure introdotto un nuovo servizio: la traduzione vocale simultanea in lingua straniera, per ora inglese o spagnolo.

Una novità incredibile, poiché consente a persone di madrelingua e nazionalità diverse di colloquiare senza problemi. Fermo restando che per colloqui dove è gradita e viene testata proprio la conoscenza di una di queste lingue, può ovviamente risultare fuorviante e deve essere evitata.

Vediamo come funziona e come utilizzare la traduzione simultanea vocale introdotta da Google Meet.

Come funziona il traduttore vocale simultaneo su Google Meet

Come spiega la rubrica Login de Il corriere della sera, Google ha presentato questa nuova funzionalità di traduzione vocale in Google Meet sul palco di I/O meno di un mese fa, per poi annunciare, nell’ambito del Google Cloud Summit 2025 di Milano oggi 12 giugno 2025, anche l’inserimento della lingua italiana tra le opzioni. Prima assente, essendo le 2 uniche lingue selezionabili sono inglese e spagnolo. Scelta non casuale, dato che si tratta delle due lingue più parlate al mondo.

Un grande passo in avanti rispetto alla concorrenza, anche perché altre Big Tech, tra cui Apple, non possono ancora introdurre funzionalità simili in Europa a causa di vincoli normativi imposti dal Digital Markets Act.

Non solo la traduzione è quasi in tempo reale, ma riproduce anche il tono della nostra voce ed è anche discretamente valida. Il tutto, sfruttando gli ultimi ritrovati dell’Intelligenza artificiale, su cui Google sta spingendo molto acquisendo un certo vantaggio rispetto alla concorrenza.

Come attivare la traduzione vocale simultanea su Google Meet

Attivare la traduzione simultanea vocale è molto semplice: occorre scegliere l’abbinamento delle due lingue – italiano/inglese e viceversa o inglese/spagnolo e viceversa – dal menu che appare a destra dei due schermi durante la videochiamata.

Per esempio, se conversiamo con una persona che parla in inglese e vogliamo continuare a parlare in italiano, possiamo inserire la modalità italiano/inglese. La traduzione è quasi simultanea e si basa, inutile dirlo, sull’Intelligenza artificiale.

Il rischio è che presto una professione molto difficile come quella degli interpreti e dei traduttori possa presto vedere la propria fine, o quasi.

