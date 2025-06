Ucraina, Nato cambia atteggiamento verso Russia: mancano 2 parole chiave

Nella bozza del testo del vertice Nato che sarà discusso i prossimi 24-25 giugno 2025 all’Aia sono smorzati i toni verso la Russia.

Con l’arrivo di Donald Trump alla Casa bianca, per dirla con riferimenti cinematografici, “qualcosa è cambiato” anche ed inevitabilmente nei vertici Nato. Malgrado il fatto che a ottobre sia arrivato un falco come Mark Rutte, detonato così dal Tycoon.

Trump non vuole lo scontro con Putin e vorrebbe chiudere presto la partita ucraina, nonostante l’Europa cerchi ancora di soffiare sul fuoco della guerra. Soprattutto i suoi paesi economicamente e geopoliticamente più influenti: Gran Bretagna, Germania e Francia. Le quali, storicamente, vogliono da tempo immemore il disfacimento della Russia, provandoci a più riprese nel corso dei secoli. Restando però sempre devastati a ogni tentativo. Ciò che accade ancora.

A riprova dei cambiamenti diplomatici in corso, il fatto che nella bozza del documento conclusivo del vertice Nato dell’Aia del prossimo 24-25 giugno, discusso oggi a Palazzo Chigi tra il succitato segretario generale dell’Alleanza Atlantica Mark Rutte e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, manchino due elementi chiave.

Cos’è cambiato nel nuovo documento Nato

Come spiega Il fatto quotidiano, la Russia non viene menzionata come Paese aggressore dell’Ucraina, ma genericamente come “minaccia” alla sicurezza dell’Alleanza Atlantica. Inoltre, manca anche qualsiasi riferimento all’ingresso dell’Ucraina nella Nato, come invece sempre previsto nei vertici precedenti.

E’ evidente, pertanto, quanto l’atteggiamento Nato sia cambiato rispetto a vertici come quelli di Vilnius dell’11 e 12 luglio 2023 o di Washington del 9-11 luglio 2024. Quando si utilizzarono toni estremi e catastrofisti. Inoltre, lo stesso Rutte solo lunedì scorso aveva parlato di un possibile attacco della Russia entro i prossimi 5 anni.

