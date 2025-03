Skype chiude: migliori alternative e come salvare le chat

Ecco come salvare le conversazioni su Skype, quali sono le migliori alternative e la data prevista per la chiusura.

Periodo di epocali chiusure per Microsoft. Il colosso di Redmond, infatti, dopo l’annuncio della dismissione del sistema operativo Windows 10 a partire dal prossimo ottobre, ha annunciato che anche la storica app di messaggistica Skype chiuderà i battenti dal prossimo maggio.

Lanciata nel 2003, Skype vanta milioni di utenti in tutto il mondo, facendosi apprezzare per la semplicità di utilizzo e i tanti servizi offerti: chat, videochiamate, invio file, calendarizzazione degli eventi, ecc. Ora Microsoft punta su un’altra app: Teams. Ritenuta più professionale e adatta per videoconferenze aziendali.

Di seguito vediamo quali sono le migliori alternative a Skype e come salvare i messaggi in pochi semplici passaggi.

Come salvare le conversazioni e i file multimediali nelle chat di Skype

I passaggi per salvare le conversazioni su Skype sono riportati sulla pagina di supporto di Microsoft. Eccoli di seguito:

Accedi alla pagina Pagina Esporta con il tuo account Microsoft. Seleziona l’opzione per scaricare il Conversazioni, File, o entrambi. I messaggi esportati includono messaggi Skype e SMS, sondaggi, chiamate pianificate, schede swift e condivisioni posizione.

esportati includono messaggi Skype e SMS, sondaggi, chiamate pianificate, schede swift e condivisioni posizione. I file multimediali esportati includono file, immagini, video, videomessaggi, segreteria telefonica e registrazioni delle chiamate. Selezionare Invia richiesta quindi seleziona Continuare quando richiesto. Per il download potrebbe volerci tempo, in base alle chat e ai file multimediali da salvare. E’ comunque possibile abbandonare la pagina e ricontrollare periodicamente la pagina di esportazione per verificare a che punto sia lo stato dell’esportazione (parte superiore della pagina in Esportazioni disponibili). Quando i file saranno tutti pronti per il download, sarà disponibile un collegamento per effettuare il download. Fai clic sul pulsante Scaricare per scaricare i file.

I contenuti saranno scaricati in un file con estensione .tar e saranno estraibili facilmente con qualsiasi programma di compressione come WinRAR o 7-Zip.

Migliori alternative a Skype

Molti utenti, che usano da anni Skype, ora si chiedono quale app utilizzare. Come detto, Microsoft suggerisce Teams. Ma non mancano alternative, come Zoom o Google Meet, suggerite da HTML. Molto semplici da utilizzare e probabilmente più popolari e utilizzate di Teams.

Per effettuare semplici videochiamate, invece, suggeriamo WhatsApp, che garantisce anche una certa stabilità e qualità delle immagini.

Quando chiude Skype?

La data stabilita da Microsoft è il 5 maggio 2025. Quando potremmo dire, proprio come accadde con Napoleone, “Ei fu“.

