Il genere Survival horror è tra i più apprezzati dai gamer, per le trame avvincenti e coinvolgenti e per le ambientazioni terrificanti. Proprio per le loro storie così approfondite e ammalianti, sono gli stessi videogiochi Survival horror a ispirare in genere film e serie tv.

Se delle forme primordiali le abbiamo viste già negli anni ’80 – si pensi al cult Ghosts ‘n Goblins – è a partire dagli anni ’90 che sono stati proposti videogame sempre più intriganti, complice la maggiore cura della sceneggiatura da un lato, ma, ovviamente, anche il graduale miglioramento della grafica dall’altro. La quale ha reso la scenografia sempre più verosimile così come le creature mostruose da abbattere e i protagonisti da manovrare.

Di seguito abbiamo selezionati 7 tra i migliori videogiochi survival horror per PS4 e PS5.

Cosa significa genere Survival Horror

Per “survival horror” si intende quel genere di videogiochi nei quali a farla da padrona è un’atmosfera di paura e suspense, in ambientazioni generalmente buie, ostili, tetri, claustrofobici. Rese tali di solito da un virus, da una invenzione diabolica, una catastrofe naturale, un incidente spaziale, o semplicemente, scaturiscono da un sogno e di situazioni oniriche.

Il gamer guida un personaggio protagonista affinché sopravviva agli ostacoli e agli esseri generalmente non umani (zombie, alieni, fantasmi, dei, semidei, serial killer, ecc.) che si presentano sul proprio cammino. Ma anche verso il disvelamento di una verità. In genere, tale protagonista è vulnerabile e poco armato, con risorse limitate. Il che aumenta l’impegno da parte del gamer, stimolandone la creatività affinché possa spuntarla in un tale contesto.

In genere un videogame survival horror dà vita a una serie di capitolo, che prendono il nome di saga. Esistono vari tipi di survival horror, legati al genere Sci-Fi (fantascientifico), fantasy, psicologico, serial killer, spaziale, ecc.

Migliori videogiochi survival horror per PS4 e PS5

Vediamo quali sono i migliori videogiochi survival horror per PS4 e PS5 al momento della scrittura. Le immagini si riferiscono al PS5 ma pigiando sul banner si possono selezionare anche le altre piattaforme, tra cui la PS4.

Resident Evil Village (Gold Edition) per PS4 e PS5

Non si può non iniziare da questa saga che dalla seconda metà degli anni ’90 regala ai videoludici sempre capitoli incredibili. Ambientata alcuni anni dopo gli orribili eventi dell’acclamato Resident Evil 7 biohazard, vedrai inizialmente Ethan Winters e sua moglie Mia vivere tranquillamente in un altro paese. Qualcosa però è pronta di nuovo a travolgere le loro vite: il capitano della BSAA Chris Redfield attacca la loro abitazione ed Ethan dovrà riportare indietro sua figlia rapita. La Gold edition è arricchita da tante novità rispetto alla versione normale.

The Last of Us Parte II Remastered per PS4 e PS5

Vincitore di oltre 300 premi Game of the Year, il videogame è stato rimasterizzato per la console PS5 con numerose migliorie grafiche. Il controller wireless DualSense™ ti immergerà completamente in ogni azione di Ellie e Abby. Potrai esplora le versioni preliminari di tre nuovi scenari. Troverai anche una nuova modalità libera per chitarra e Speedrun. Il successo di questo gioco ha anche dato vita, dieci anni fa, a un’apprezzatissima serie HBO per Netflix.

Silent Hill 2 per PS5

Sviluppato da Bloober Team, siamo di fronte a un altro remake di un gioco molto acclamato, uscito per la prima volta per la fortunata console Play Station 2, sequel di un autentico cult. Il gamer si troverà di fronte a un’esperienza rinnovata con visivi, suoni e meccaniche di gioco migliorate, pur mantenendo la trama originale. La quale vede protagonista James Sunderland, che si reca a Silent Hill dopo aver ricevuto una strana e misteriosa lettera dalla moglie defunta, nella speranza di poterla rincontrare. Grafica di gioco avanzata con ray tracing, il che ha migliorato la rinomata atmosfera inquietante della città.

The Callisto Protocol Standard Edition per PS4 e PS5

Ecco un survival horror del genere SCI-FI sviluppato da Striking Distance Studios. Ambientato su Callisto, una luna di Giove, sarete un prigioniero che deve sopravvivere a un’epidemia misteriosa. Combina combattimenti corpo a corpo con altri a distanza. Per le atmosfere rievoca molto “Dead Space”.

Alone in the Dark per PS5

Ecco un altro remake di un horror psicologico che ha fatto la storia, uscito verso la fine degli anni ’90, riadattato ora per le moderne piattaforme. Dovrai scegliere se essere Edward Carnby o Emily Hartwood e in base al personaggio scelto, la trama si evolverà diversamente. Esplorerai ambienti oscuri, combatterai mostri, risolverai enigmi, scoprendo la scomoda verità di Derceto Manor, una casa di cura per malati mentali dove qualcosa si nasconde. Il tutto, partendo dalla ricerca di uno zio scomparso.

Dead Space per PS5

Lo abbiamo citato prima. Un remake SciFi completamente ricostruito da zero, con un realismo visivo senza precedenti e un audio atmosferico 3D. Quella che doveva essere una missione di riparazione ordinaria per l’ingegnere Isaac Clarke e per l’equipaggio della USG Kellion si trasforma rapidamente in una battaglia per la sopravvivenza mentre la verità dietro agli orrori a bordo della nave inizia a svelarsi.

Bloodborne per PS4

Non può mancare un survival horror del genere action RPG, sviluppato da FromSoftware, con ambientazione gotica. Ci troviamo nella città di Yharnam, infestata da una maledizione che trasforma gli abitanti in creature mostruose. Dovrete sviluppare una storia criptica e profonda, che si svela attraverso l’esplorazione e l’interpretazione degli indizi. Ma non mancheranno pure combattimenti frenetici e impegnativi.

THE QUARRY per PS4 e PS5

Chiudiamo questo viaggio terrificante tra i survival horror per PS4 e PS5. Mentre il sole tramonta sull’ultimo giorno di campo estivo, i tutor di Hackett’s Quarry danno una festa per divertirsi. Sono soli, senza più capi a cui rispondere o ragazzini da badare. Tuttavia, le cose prendono presto una brutta piega: verranno inseguiti da individui grondanti di sangue e da qualcosa di molto più sinistro. Videogame molto particolare, visto che consente di scegliere tra 3 diversi filtri grafici: la grana della pellicola da 8 mm (Horror indipendente), un effetto VHS (Horror anni ’80), oppure il classico filtro in bianco e nero (Horror classico). Il che rende tutto più rievocativo. Inoltre, puoi giocare online con altre 6 persone.

