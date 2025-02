L’Intelligenza Artificiale sbarca anche nell’NBA

Tre robot guidati dall’Intelligenza artificiale supportano nell’NBA Stephen Curry e compagni dei Golden State Warriors negli allenamenti.

Intelligenza artificiale, nuova frontiera dell’NBA. Sebbene meno popolari dei loro colleghi virtuali come ChatGPT e Gemini, anche i robot con infusa Intelligenza Artificiale (IA) stanno recentemente raggiungendo le luci della ribalta, come dimostra il forte interesse in merito di colossi quali Meta e Samsung.

Ora scende in campo (letteralmente) anche la National Basketball Association (NBA), approfittando dell’NBA All-Star weekend, il festival ricco di eventi ed esibizioni che si tiene ogni anno a febbraio nel bel mezzo della stagione sportiva.

NBA e Intelligenza Artificiale: come funziona il connubio

Sì perché il commissario Adam Silver, la più alta carica esecutiva dell’associazione, ha appena presentato al pubblico un’anticipazione di ciò che si vedrà all’NBA All-Star Technology Summit: tre robot guidati dall’IA che faranno da supporto alle squadre di cestisti.

