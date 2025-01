Giro d’Italia 2025: quando inizia, da dove parte, chi è il favorito

Ecco tutte le info utili sul Giro d’Italia 2025 e alcune curiosità storiche su questo grande evento ciclistico italiano.

Quando inizia il Giro d’Italia 2025? Quando termina? Da dove parte? Chi è il favorito del Giro d’Italia 2025? Queste ed altre sono le domande che gli appassionati di questo evento ciclistico storico italiano si stanno ponendo, nella fremente attesa che inizi. Il quale ha visto esibirsi grandi campioni, alcuni diventati autentiche leggende, ma anche ispirato film, perfino con il grande Totò.

Ricordiamo che questa che si tiene quest’anno è la 108ma edizione e sarà lunga in totale 3.410,3 km.

Di seguito riportiamo le principali informazioni relative al Giro d’Italia 2025.

Quando inizia il Giro d’Italia 2025?

La data di inizio è il 9 maggio 2025.

In che giorno termina il Giro d’Italia 2025?

L’evento ciclistico terminerà il primo giugno 2025.

Che edizione è il Giro d’Italia 2025?

Quella di quest’anno è la edizione numero 108. Gli unici anni nei quali non si è tenuto sono stati quelli delle due grandi guerre tenutesi nella prima metà del secolo scorso, ovvero 1915-18 e 1941-45.

Da dove parte il Giro d’Italia 2025?

Questa edizione partirà in Albania, dalla città di Durazzo, la seconda per numero di abitanti dopo la capitale Tirana, con oltre 113 mila abitanti. Da qui i girini proseguiranno per Tirana dove si concluderà la prima tappa, mentre la seconda tappa si terrà tutta a Tirana (10 maggio 2025) e infine la terza vedrà i corridori passare da Tirana a Valona (11 maggio 2025).

I ciclisti lasceranno l’Albania e dopo il giorno di riposo previsto per il 12 maggio, approderanno in Italia nella vicina Puglia, dove il Giro d’Italia riprenderà nella magica Alberobello.

Chi è il favorito del Giro d’Italia 2025?

Come riporta Il Mattino, il grande favorito è Tadej Pogacar, il vincitore dello scorso anno, 26 anni, di origini slovene. Subito dietro di lui il danese 28enne Jonas Vingegaard Hansen.

Cosa significano i colori delle maglie del Giro d’Italia?

Aiutandoci con DAZN, ecco il significato dei colori delle maglie assegnate ai corridori durante il Giro d’Italia:

Maglia rosa : viene assegnata a chi vince la singola tappa;

: viene assegnata a chi vince la singola tappa; Maglia ciclamino : viene assegnata al miglior velocista;

: viene assegnata al miglior velocista; Maglia bianca : viene assegnata al miglior giovane Under 25;

: viene assegnata al miglior giovane Under 25; Maglia azzurra: viene assegnata al miglior scalatore.

Quanto guadagna chi vince il Giro d’Italia?

Sempre DAZN ci spiega i vari compensi elargiti ai corridori del Giro d’Italia.

Il vincitore finale incassa, tra compenso ufficiale e compenso da sponsor, circa 265.000 €.

Questi invece gli incassi per i primi 3 classificati, ricordando però che si ricevono dei premi fino al ventesimo posto:

265.000 € 133.000 € 69.000 €

Chi si aggiudica la maglia ciclamino riceve 10.000 €, così come chi riceve la maglia bianca, mentre la maglia azzurra porta un incasso di 5.000 €. Il Team vincitore della classifica a squadre si aggiudica 5.000 €.

Non mancano premi relativi alle singole tappe, ripartiti in base alla posizione. Al vincitore vanno infatti 11.000 €, al secondo classificato 5.500 € e al terzo 2.800 €. Premi sono conferiti anche per i traguardi volanti all’interno di ogni frazione: il vincitore riceve 500 €.

Anche vestire le succitate maglie comporta ricevere premi: ogni tappa in maglia rosa vale infatti 2.000 €, mentre per le restanti maglie (azzurra, ciclamino e bianca) permette di incassare 750 € giornalieri.

Chi ha vinto più volte il Giro d’Italia?

Sono tre i corridori che si sono aggiudicati più edizioni del Giro d’Italia: Alfredo Binda nel corso degli anni ’20 e nel 1933; Fausto Coppi, tra gli anni ’40 e i primi anni ’50 (interrotto dallo scoppio della Seconda guerra mondiale); Eddy Merckx, belga, nel 1968 e quasi sempre nella prima metà anni ’70.

Per tutte le informazioni aggiornate sul Giro d’Italia 2025 rimandiamo al sito ufficiale dell’evento.

Seguici su Facebook cliccando sull’immagine 👇🏻

– / 5 Grazie per aver votato!