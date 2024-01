Furti in casa: ladra pentita dà 5 consigli per evitarli

I furti in casa sono purtroppo l’incubo ricorrente di molti, forse tutti. Anche quando si lascia la propria abitazione per poche ore, soprattutto quando si vive in quartieri ad alto rischio. Figuriamoci per assenze lunghe settimane o mesi. Ma come evitarli?

Qualche consiglio utile ce lo dà l’inglese Jenny Radcliffe, che fin da giovanissima esercitava come mestiere proprio quella di ladra e “topo d’appartamento“. Lo faceva per necessità, visto che la sua famiglia d’origine aveva problemi economici.

Oggi però può dirsi pentita di quella vita. Non solo, collabora con le forze dell’ordine per fornire utili consigli su come evitare i furti negli appartamenti. Eccone sei.

Come evitare furti in casa

Come riporta Libero, Jenny Radcliffe dà alcuni utili consigli per evitare i furti nella propria abitazione.

Il primo è quello di non concedere troppi indizi sui social, quindi non esporsi troppo nel dire che non ci si trova in casa in un determinato periodo.

Il secondo riguarda il sistema di sicurezza, che deve essere sempre attivato anche in caso di spostamenti brevi e assenze solo temporanee. Del resto, è proprio durante quelle “parentesi” che molti ladri d’appartamento decidono di colpire.

Terzo, mai fidarsi degli “insospettabili“, come vicini, operai che eseguono lavori in casa, postini, ecc. Meglio seguire i loro movimenti in casa, non fornire loro troppe informazioni su cosa si possiede e sui giorni di assenza.

Il quarto consiglio riguarda la chiave di casa, che è meglio riporla sempre in posti diversi. Meglio se nascosti.

Infine, e questo ce lo insegna pure il mitico film di Mamma ho perso l’aereo, in caso di viaggi prolungati è consigliabile lasciare qualche indizio di presenza, come qualche luce accesa.

Esistono poi dei servizi per la sicurezza della propria abitazione, come Verisure, che abbiamo recensito qui.

