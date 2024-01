Fleximen, chi è il misterioso personaggio che distrugge gli Autovelox

Soprattutto in Veneto un certo Fleximen sta tranciando gli autovelox, suscitando anche ammirazione sui Social.

Fleximen ha colpito ancora. Nella notte tra il 22 e 23 gennaio ha infatti distrutto l’autovelox che era stato installato nel 2021 lungo la strada provinciale 46 del Piovego, a Villa del Conte, in provincia di Padova.

Ha anche lasciato un messaggio sul palo di quel che resta dell’Autovelox:

Fleximan sta arrivando

E’ stato anche “omaggiato” da un murale dallo street art sempre padovano noto come “Evyrein”, che raffigura la sposa protagonista di “Kill Bill” interpretata da Uma Thurman, con la differenza che, se in una mano tiene una spada, nell’altra impugna un autovelox fieramente tranciato.

Cerchiamo di capire di più su chi è Fleximen.

Fleximen chi è

Per ora l’identità di Fleximen è sconosciuta. Ma non si esclude che non si tratti di una sola persona. Anzi, è più probabile che dietro questo nome da pseudo-supereroe, si nasconda un gruppo di persone.

Il nome Fleximen deriva dal fatto che utilizzi un un flessibile da taglio per segare gli autovelox.

Come riporta Il Fatto quotidiano, prima di questo ultimo gesto, aveva già tranciato ben 8 autovelox in poco più di sei mesi e sempre nella provincia di Rovigo. Sui social network viene ormai inneggiato come un eroe, visto che gli Autovelox non sono certo amati. Anzi, in molti che vivono in altre zone d’Italia, scrivono pure “passa da noi“.

Tuttavia, non solo Fleximen compie dei reati, poiché danneggia delle opere pubbliche, ma anche chi lo sostiene, anche semplicemente con un messaggio come sopra, rischia di essere accusato di apologia di reato.

Poi c’è il rischio emulazione, che in altre zone d’Italia altri seguitino a compiere simili gesti. Certo, talvolta alcuni autovelox sembrano più un pretesto per fare cassa, ma in molte strade a scorrimento veloce con alta incidentalità, possono risultare molto utili.

Ricevi le notizie direttamente sulla tua mail (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Inserisci indirizzo e-mail *

– / 5 Grazie per aver votato!