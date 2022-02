Morto Franco Trinca: promuoveva cura Covid-19 con integratori

Introduzione

Il popolo No Vax (chiamiamolo così per convenzione) perde un altro punto di riferimento. Il 4 febbraio è morto Franco Trinca, 70enne biologo No vax ricoverato per Covid-19, con una polmonite bilaterale, presso l’ospedale di Perugia nel mese di gennaio 2022. A riportare la notizia l’avvocato Fusillo, fondatore del canale Telegram Difendersi ora.

Come riporta Open, durante una puntata andata in onda nel mese di settembre 2021 della trasmissione televisiva Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4, , dichiarava apertamente di non essersi vaccinato in quanto “sentiva” di avere un buon sistema immunitario.

Ma già dal 2020 sosteneva di poter curare la Covid attraverso l’uso degli integratori e farmaci.

Conosciamo meglio il pensiero di Franco Trinca, ma anche quando si scontrò con Selvaggia Lucarelli.

La cura di Franco Trinca contro il Covid-19

In un articolo su Byoblu viene spiegato nei dettagli la cura e il pensiero di Franco Trinca. Che presentava così:

Ci sono farmaci che in certe situazioni è importante assumere, come ad esempio l’idrossiclorochina o il cortisone, ma c’è poi una cura che sta dando risultati confortanti e che già diverse persone hanno seguito con un netto miglioramento delle loro condizioni di salute

Il biologo spiega la ricetta: minerali (zinco e magnesio), vitamine (tutto il complesso della B, C, D e della A) e flavonoidi come la quercetina: proprio questa cura è stata seguita da una famiglia di Mestre (VE), intervenuta su Byoblu, che non aveva avuto alcun beneficio dai farmaci prescritti dal loro medico di base.

Questa la testimonianza:

Per 15 giorni ai miei genitori, che sono anziani e hanno malattie pregresse, è stata indicata soltanto la tachipirina – spiega Alessandra – ma la febbre non scendeva, la quantità di ossigeno nel sangue diminuiva e li vedevo sempre più stanchi

Evitato per un soffio il ricovero in ospedale, la famiglia ha deciso di seguire la strada indicata dal dottor Trinca: minerali, vitamine e flavonoidi. Dopo pochi giorni la febbre è scomparsa, adesso sono tutti negativi e certi che la medicina biologica sia stata determinante.

Questo il succitato intervento a Diritto e rovescio:

Sempre Open riporta che durante un servizio di Piazzapulita, dal titolo «Integratori magici anti-Covid», sono riportati alcuni interventi del biologo No vax che sosteneva di avere la cura. Ecco il video:

In un suo intervento, diffuso dall’emittente RadioRadio, accusava il Governo di non voler far stimolare il sistema immunitario preferendo far crescere il fatturato delle multinazionali.

Sempre a Piazzapulita, l’inviato si era recato presso una farmacia perugina dove venivano venduti degli integratori in esclusiva in tutta Italia che, secondo il biologo, venivano dichiarati utili a rafforzare il sistema immunitario. A spiegarlo era stessa la farmacista filmata dall’inviato di La7 Max Andreetta, facendo intendere una efficacia contro la Covid-19.

Scontro Trinca Lucarelli

Tra i vari scontri avuti in Tv da Trinca, particolarmente acceso fu quello con Selvaggia Lucarelli. Nota opinionista, tuttologa e sputa-sentenze.

