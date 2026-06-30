Pubblicità

Fossili e passaggio dall’acqua alla terra: la storia cambia

Scritto il Girolamo Castaldo
Pubblicato inAnimali scienza

Paleontologi americani scoprono che gli antichi tetrapodi non effettuavano la metamorfosi come i moderni anfibi

A scuola ci insegnano che, a un certo punto nella storia della vita, alcuni pesci si sono evoluti in anfibi, quindi alcuni di questi anfibi in rettili e infine alcuni dei rettili in mammiferi. Più nel dettaglio, i primi discendenti dei pesci ad aver colonizzato la terraferma sarebbero stati i tetrapodi, antichi vertebrati a quattro zampe.

Fossili, ci sono importanti novità…

C’è però un problema: una coppia di paleontologi americani si è imbattuta in dei fossili che sembrano mettere completamente in discussione la premessa basilare che i primi tetrapodi si sviluppassero in maniera simile ai moderni anfibi. Inclusa la cruciale metamorfosi da girini acquatici a individui adulti in grado di camminare sulla terra.

CONTINUA A LEGGERE

- / 5
Grazie per aver votato!
PubblicitàPubblicità

Pubblicato da Girolamo Castaldo

I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http://storiesemplici.substack.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.