Film Twist: come scegliere il packaging perfetto per i propri prodotti

Le caramelle sono dei dolciumiamati e consumati in tutto il mondo, da persone di ogni età. In commercio è possibile trovarne di diverse tipologie, che variano per gusto e per consistenza, ma accomunate da un elemento: l’imballaggio.

Le caramelle, infatti, emettono un suono caratteristico quando vengono aperte, poiché sono confezionate nel film twist. Vediamo insieme cos’è.

Le caratteristiche del film twist

Il film twist è un materiale che presenta alcune caratteristiche peculiari. In primo luogo, è impenetrabile dalla luce, pertanto riduce l’ossidazione delle caramelle (o degli altri dolciumi) che avvolge, dovuta all’esposizione ai raggi solari.

In più, questo tipo di involucro protegge dall’umidità, preservando gli aromi e le caratteristiche organolettiche dei dolciumi nel tempo.

Inoltre, non bisogna sottovalutare la possibilità di poter scegliere un film twist personalizzabile, ovvero modificabile in modo da inserirvi loghi, immagini, scritte etc. Il film twist, dunque, diventa anche uno strumento mediante il quale è possibile personalizzare il proprio prodotto e renderlo riconoscibile immediatamente sul mercato.

Infine, considerato anche il ruolo sempre più importante che ha il tema ambientale nella società odierna, alcuni film twist sono compostabili, ovvero biodegradabili, il che consente di utilizzarli senza il rischio di inquinare. Optando per questa tipologia di film twist è possibile dare un’ottima impressione ai consumatori e invogliarli ad acquistare prodotti che non incidono negativamente sull’ambiente.

Diversi tipi di film twist

Come già detto, il film twist è un tipo di imballaggio impiegato principalmente per le caramelle, tuttavia può essere impiegato anche per altri prodotti alimentari.

Ed è proprio a seconda della tipologia di alimento che è possibile distinguere tra varie tecniche di imballaggio. Gli incarti doppio fiocco (ovvero quelli con torsione ad entrambe le estremità) sono particolarmente adatti per caramelle e biscotti, anche grazie al cuscinetto d’aria che si viene a creare e che protegge l’integrità del prodotto.

Quelli con una sola torsione, definiti “monofiocco”, sono invece adatti per gli alimenti venduti singolarmente oppure inseriti in una confezione multipack, proprio come i cioccolatini. Il film twist, però, può essere utilizzato anche per produrre i sacchetti a ciuffo, ideali per i confetti, o le buste verticali con chiusura a fiocco.

Perché li film twist viene usato per caramelle e dolciumi?

Dopo aver visto cos’è il film twist e a cosa serve, potrebbe sorgere spontanea la domanda: perché usare proprio il film twist per imballare le caramelle ed i dolciumi? Per tali prodotti la corretta conservazione assume un ruolo importantissimo poiché permette di allungare la loro vita.

Il laminato presente al loro interno deve essere idoneo al contatto con le caramelle o con i dolci e, al tempo stesso, impedire che possano perdere la loro fragranza a causa degli agenti esterni. Inoltre, come accennato sopra, il laminato è importantissimo perché funge da barriera protettiva al fine di evitare l’essiccazione oppure la dispersione degli aromi delle caramelle e dei dolciumi.

Le pellicole più esterne rispetto al prodotto, invece, devono avere un maggior grado di protezione e, a seconda della tipologia di prodotto da conservare, avere precise caratteristiche strutturali. Per poter garantire la massima efficienza della confezione, il prodotto viene imballato attraverso la tecnica del wrapping, ovvero, vengono avvolti dalle pellicole apposite le quali hanno le proprietà appunto del twist.

