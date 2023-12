JustWatch è la più grande guida internazionale allo streaming legale. Ha realizzato 2 classifiche sui film e le serie tv più visti del 2023.

Quali sono le serie Tv e i film più visti del 2023? A fine anno, si sa, cominciano i bilanci dei 12 mesi ormai trascorsi, su tanti fronti. Personali, ma anche sociali e culturali.

JustWatch è la più grande guida internazionale allo streaming che ti consente di scoprire facilmente dove puoi guardare legalmente film, programmi TV e sport. Le classifiche di streaming si basano su oltre 40 milioni di utenti mensili in 140 paesi.

La piattaforma calcola periodicamente delle classifiche in base ai prodotti più visti nell’ultima settimana, negli ultimi 30 giorni e, appunto, di tutto l’anno. Questi dati vengono raccolti da oltre 40 milioni di appassionati di film e programmi TV al mese. Viene aggiornato quotidianamente per 140 paesi e 4.500 servizi di streaming.

Vediamo dunque quali sono le serie Tv e i film più visti del 2023.

I film più visti del 2023

Secondo JustWatch, i film più visti in streaming del 2023 sono i seguenti:

Dunque, come prevedibile, al primo posto c’è Barbie, secondo l’attesissimo sequel di Avatar, mentre chiude il podio Le otto montagne.

Serie tv più viste del 2023

Passiamo ora alle Serie tv più viste del 2023.

Qui al primo posto troviamo Mare fuori, serie ambientata nel carcere di Nisida. Seconda Mercoledì, diventata virale sui Social grazie al balletto. Chiude il podio The Last of Us.

Sei appassionato di Cinema? Ricevi le prossime notizie via mail (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!