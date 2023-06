I Cavalieri dello Zodiaco: perché fan dovrebbero evitare film

Vediamo di cosa parla e quali sono le recensioni sul film I Cavalieri dello Zodiaco, che non si avvicina minimamente a manga e anime.

Anche I Cavalieri dello Zodiaco sono finiti nel tritacarne di Hollywood, come tanti altri manga ed eroi dei fumetti. E non sempre la trasposizione è riuscita bene, anzi. Proprio come in questo caso.

Titolo originario Saint Seiya, come spiega Wikipedia I Cavalieri dello zodiaco è uno shōnen manga scritto e disegnato da Masami Kurumada e pubblicato dalla Shūeisha sul settimanale Shōnen Jump dal 1985 al 1990, conosciuta in Italia con il titolo I Cavalieri dello zodiaco. Diventata popolare soprattutto grazie al fortunato anime dalla Toei Animation, che ha realizzato prima una serie televisiva anime (dal 1986 al 1989) e poi una trilogia di OAV (dal 2002 al 2008) per un totale di 145 episodi.

Con l’arrivo del Nuovo millennio, i progetti intorno a I Cavalieri dello Zodiaco sono continuati, tra spin-off, sequel e episodi speciali. Tuttavia, il film uscito nelle sale andrebbe evitato se si è un vero fan del manga originale e dell’anime anni ’80.

Di cosa parla il Film I Cavalieri dello Zodiaco

Come riporta MSN, la storia è ambientata in un periodo non ben definito della nostra contemporaneità e in un mondo pericoloso dove creature mistiche e divine si perdono tra gli uomini. Seiya è un giovane che vive ai margini di questa società, tormentato da strane visioni e dal ricordo di sua sorella, scomparsa in circostanze misteriose.

Si guadagna da vivere con gli incontri clandestini e spera in questo modo di poter mettere insieme i tasselli del puzzle e scoprire cosa sia successo a sua sorella. Fino a quando non viene intercettato da un uomo ricco e affabile che rivela al giovane Seiya di essere destinato a diventare uno dei Cavalieri dello Zodiaco, esseri straordinari e dalla potente armatura, che proteggono dalle forze del male la re-incarnazione della dea Athena.

Il ragazzo comincia il suo addestramento, superando prove su prove, ma nel contempo, deve affrontare gli uomini cyborg di una super cattiva che è in cerca del potere del Cosmo.

I Cavalieri dello Zodiaco: regista e attori

Il film è diretto dal polacco Tomasz “Tomek” Bagiński, il quale, oltre che un regista, è anche un produttore, illustratore e animator. E’ poi co-prodotto dalla stessa Toei insieme alla Sony (un connubio che poteva partorire molto di meglio), mentre riguardo al cast ci troviamo Sean Bean (visto nella prima stagione de Il trono di Spade) e Framke Janseen (celebre per essere apparsa nella prima trilogia degli X-Men, nel ruolo di Jean Grey). Il ruolo di Pegasus è invece affidato al 26enne Mackenyu Maeda, conosciuto professionalmente come Mackenyu Arata o Mackenyu, figlio dell’attore e artista marziale Sonny Chiba.

Quali sono le recensioni sul film I Cavalieri dello Zodiaco

Pubblico e critica hanno stroncato nettamente questo film. Si parla di trama confusa e di poco impatto. Manca il pathos, assente l’epica, non c’è adrenalina. Tutti gli ingredienti del manga e dell’anime. Non si va oltre il trito e ritrito scontro tra il Bene e il Male.

Il protagonista Seiya viene descritto come un ragazzo troppo irascibile che non ha il benché minimo interesse a diventare un cavaliere di Athena. Ma anche quest’ultima non incarna certo la dea della giustizia, raffigurata com’è più come una ragazza incoerente. Anche la villain è poco funzionale alla storia e non convince molto nel ruolo di cattiva. Anche l’armatura è poco convincente.

Insomma, chi ha amato I Cavalieri dello Zodiaco farebbe bene a tenersi lontano da questo film, del quale è stato pure preannunciato un sequel.

