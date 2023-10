Facebook e Instagram a pagamento, stavolta è vero: quanto ci costeranno

Facebook e Instagram saranno a pagamento. Vediamo come funziona l’abbonamento e se conviene davvero pagare.

Saranno almeno dieci anni che leggiamo sul web che Facebook, Instagram e WhatsApp saranno a pagamento. Per poi scoprire puntualmente che tutto sia una bufala. Solo negli ultimi anni la notizia è stata parzialmente vera, perché le app hanno inserito servizi aggiuntivi “business” pensati per le aziende. Quindi per scopri professionali.

Oggi però Meta (come noto il nuovo nome che Mark Zuckerberg ha dato alla società che gestisce le varie piattaforme Social nella sua orbita) ha deciso di fare sul serio e di stabilire dei reali costi per continuare a usare le due app.

Vediamo quanto costerà utilizzare Facebook e Instagram.

Quanto costerà utilizzare Facebook e Instagram a pagamento

Come riporta LaRepubblica, il costo sarà di 9,99 euro al mese per i servizi desktop (ovvero quando ci si collega sul sito web) e di 12,99 euro al mese per utilizzarli sulle iOS e Android. L’abbonamento, precisa Meta, sarà valido per tutti gli account Facebook e Instagram indipendentemente da dove verrà effettuato l’acquisto.

Fino al primo marzo 2024, l’abbonamento iniziale sarà valido per tutti gli account collegati al Centro gestione account dell’utente. Dopo quella data, per ogni ulteriore account inserito nel Centro gestione account dell’utente, si applicherà un costo aggiuntivo di 6 euro al mese per gli abbonamenti sottoscritti sul web, e di 8 euro al mese per quelli attivati su app.

Attenzione però, non c’è alcun obbligo: chi decide di non pagare potrà continuare a usare i due Social, tuttavia dovrà sorbirsi le pubblicità. Un po’ quanto si apprestano a fare anche i colossi dello streaming come Netflix e Prime, come abbiamo detto qui.

Conviene pagare Facebook e Instagram?

Questo ovviamente dipende da ciascuno di noi e dall’uso che facciamo di queste app. Certo, il dubbio che saranno in molti disposti a pagare per non vedere le pubblicità, resta. Anche perché ormai Facebook è in crisi di interazioni da anni, con gli Under 30 che ormai non lo usano più o non lo hanno perfino mai usato se adolescenti e che lo vedono come un Social da “boomer“.

Discorso diverso per Instagram, ancora molto usato anche dai giovani, poiché, rispetto a TikTok, qui si pubblicano soprattutto spaccati di vita quotidiana o pensieri senza il tocco burlesque del social cinese. Tuttavia, in molti preferiranno sorbirsi le pubblicità pur di non pagare.

Resta poi da chiedersi quanto questa scelta convenga alla stessa Meta, dato il succitato crollo degli utenti e la concorrenza agguerrita di app emergenti (TikTok, Snapchat, Telegram che pure ha introdotto le storie, ecc.). Sarà il colpo di grazia?

– / 5 Grazie per aver votato!