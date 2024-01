Il 2024 per Oroscopo cinese è l’anno del Drago verde di legno: cosa significa

Il 2024 sarà l’anno del Drago verde di legno per l’Oroscopo cinese. Vediamo cosa significa e quali conseguenze comporta.

Il 10 febbraio 2024 segnerà l’inizio del Periodo del Drago di Legno Verde secondo il calendario orientale. Rappresentando il principio maschile Yang, questo segno dell’Oroscopo cinese promette dominio e controllo sul mondo circostante. Ma cosa significa?

Forse non è un caso che nel suo discorso di auguri al suo popolo, il presidente Xi Jinping abbia già parlato di prossimo anno come quello dell’annessione di Taiwan al resto del continente. Più che un augurio, si è trattato di una dichiarazione di guerra. Gli Usa sono già allertati, del resto, sono interessati ai microchip che si producono nell’aria oltre a un territorio molto interessante per la posizione geografica che occupa.

In generale, vediamo cosa significa per l’Oroscopo cinese l’anno del Drago verde di legno.

Oroscopo cinese: cosa significa anno Drago verde di legno

Come spiega GazzettadelSud, quando scatta l’anno del Drago verde di legno, ci si può aspettare un anno di fortuna, stabilità, affidabilità e soprattutto successo negli affari. Dunque, in generale, prosperità finanziaria.

Segue l’anno del coniglio bianco, che invece segna un anno placido e tranquillo, in qualche modo anche troppo permissivo, ma necessario, dato che a sua volta segue il feroce anno della Tigre, ricco di tensioni. Sembra descrivere perfettamente gli atteggiamenti della Cina rispetto all’economia e alla politica estera.

Come sarà il 2024 secondo l’Oroscopo cinese

In generale, dovrebbe essere un anno molto positivo. Secondo la credenza dell’Oroscopo cinese, infatti, il Drago di Legno è generoso nel condividere la sua fortuna, infondendo un’aura di vittoria e successo imminente.

Verso marzo, che di fatto è il primo vero mese dell’anno secondo il calendario cinese, ci sarà infatti un’ondata di speranza e un’aspettativa di cambiamenti positivi, sia in ambito lavorativo che amoroso. Permettendo quindi un miglioramento per entrambe le sfere.

Ottobre, invece, si preannuncia come un periodo più impegnativo, dato che, dopo tanta energia, si avrà una sensazione di esaurimento e maggiore voglia di riposo e riflessione. E come se nell’ultima fase dell’anno, si perdesse la spinta iniziale.

Infine, il Drago di Legno Verde facilita la comunicazione e la comprensione con quasi tutti gli altri segni. Pertanto, il 2024 dovrebbe essere un anno favorevole per la collaborazione e la cooperazione tra diverse personalità e caratteri.

