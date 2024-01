L’Impero Ferragnez si sta sgretolando, tra contratti chiusi e perdita followers

Mentre Chiara Ferragni si sta vedendo chiudere alcune partnership commerciali, anche il marito Fedez comincia a risentirne.

Con le dovute proporzioni, si potrebbe paragonare quanto sta accadendo all’Impero dei Ferragnez con quanto accadde all’Impero romano quando era al suo apice. La coppia sta vivendo infatti un momento difficile, dopo lo scandalo panettone Balocco del quale abbiamo parlato qui, a cui potrebbe far seguito quello delle uova di Pasqua.

Infatti, mentre Chiara Ferragni si sta vedendo chiudere alcune partnership commerciali, in una spirale che sembra incontrollabile, anche il marito Fedez comincia a risentirne, perdendo followers sui Social.

Quali collaborazioni ha perso la Ferragni

Al momento della scrittura, sono già due le partnership commerciali perse da Chiara Ferragni.

Come riporta RaiNews, il produttore italiano di occhiali Safilo Group ha comunicato di aver interrotto l’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni “Eyewear” a marchio Chiara Ferragni per questo motivo:

a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio

Una fonte, come ha scritto l’agenzia Reuters, ha detto che la decisione di Safilo è legata ad alcune non meglio specificate clausole di “buona condotta“, che sarebbero state invocate dopo la multa dell’AGCOM.

Dopo alcuni giorni è arrivata un’altra mazzata per la Ferragni: come riporta La Repubblica, la sua linea di gioielli, avviata in collaborazione con Morellato Group dal 2021, non starebbe dando i risultati di vendita sperati. A dirlo proprio Paolo Baravelli, titolare della gioielleria omonima a Ferrara – unica rivenditrice ufficiale della linea in città – che già a settembre scorso aveva deciso di abbandonare il marchio, con cartelli esposti di sconto sui prodotti “Chiara Ferragni” tra il 30 e al 50%. Nonostante gli sconti pesanti, nessuno li vuole.

Quanti followers ha perso Chiara Ferragni e quanti Fedez

Ma in un mondo proiettato sempre più ai Social anche per quanto riguarda le attività professionali e commerciali, anche la perdita dei Followers è un fatto grave.

Secondo le stime di Youtrend, nel solo periodo 15-27 dicembre (quindi immediatamente successivo alla notizia della multa) la Ferragni ha perso ben 157.000 follower. All’inizio i numeri delle perdite erano contenuti: 8.000 il primo giorno, 5.000 il secondo, 9.000 il terzo. Poi hanno preso una piega pesante, con ritmi sostenuti.

Certo, parliamo di un’influencer che vanta quasi 30 milioni di followers, quindi si tratta di perdite irrisorie. Ma si sa, se la parabola discendente è iniziata e il tribunale dei Social ti ha già condannata, è difficile arrestarla.

Non va meglio per il marito Fedez, che ha perso quasi 77mila followers. Certo, anche qui per ora parliamo di numeri irrisori, visto che conta la metà dei seguaci della migliore (quasi 15 milioni). Ma anche qui vale lo stesso discorso.

Insomma, la coppia reale dei Social, che trasformava in oro tutto ciò che toccava, sembra essere caduta in disgrazia. Sicuramente per colpe proprie, tra campagne pubblicitarie fuorvianti e sovraesposizione del proprio lusso.

Per la cronaca, la tuta che la Ferragni ha indossato nel video di scuse e che costa 600 euro, è andata subito a ruba. Dunque, per lei, c’è ancora speranza.

