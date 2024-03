Donald Trump può candidarsi: la Corte suprema gli dà ragione

La Corte suprema ha confermato l’eleggibilità di Donald Trump in Colorado, uno dei 15 Stati chiamati al voto oggi per le primarie repubblicane.

Brutta notizia per l’establishment che vorrebbe fuori dalla corsa alle prossime presidenziali americane Donald Trump, alquanto scomodo per il proseguo del loro progetto iniziato nel 2020. E che vede in tragedie come la Pandemia, la guerra in Ucraina, il genocidio a Gaza, ma anche la spinta alle auto elettriche, l’ascesa dell’intelligenza artificiale, alcuni degli effetti più evidenti.

Infatti, la Corte suprema ha confermato ieri l’eleggibilità di Donald Trump in Colorado, uno dei 15 Stati chiamati al voto oggi per le primarie repubblicane. Un caso che farà giurisprudenza anche per gli altri stati a guida democratica che vogliono farlo fuori a colpi di sentenze.

In cosa consiste la sentenza della Corte suprema su Trump

Come riporta ANSA, i giudici hanno accolto il ricorso dell’ex presidente contro la decisione della Corte Suprema statale di bandirlo per il suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill in base al 14/mo emendamento, che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni contro la costituzione.

Secondo l’alta corte, gli Stati non hanno l’autorità per rimuovere un candidato presidenziale in base al 14/mo emendamento, ossia la “clausola di insurrezione” della Costituzione. Questo potere c’è l’ha di fatto solo il Congresso.

Ora Trump punta all’immunità

A breve la Corte suprema dovrà pronunciarsi anche sulla richiesta di immunità presidenziale, nel processo federale per i fatti di Capitol Hill. Sede del governo americano presa d’assalto da alcuni sostenitori del Tycoon il giorno della Befana nel 2021.

