Fine del mondo, ecco la data rivelata ne L’ultima Cena di Leonardo

Leonardo Da Vinci avrebbe nascosto la data della fine del mondo ne L’ultima cena per non essere perseguito dalla Chiesa.

L’uomo ha spesso cercato di individuare la data della Fine del Mondo. La prima è stata l’anno Mille, da una interpretazione delle Sacre scritture. Poi ne arrivarono tante altre: 1943, 2000, 21 dicembre 2012. Giusto per citare le più popolari. Anche l’affresco di Leonardo Da Vinci, L’ultima cena, celerebbe la data della Fine del mondo.

Del resto, il grande Leonardo da Vinci nei suoi capolavori ha spesso lasciato tracce tutte da scoprire. Su tutte, si pensi a La Gioconda, che ancora oggi dà adito a numerose interpretazioni (qui abbiamo parlato dell’ipotesi che conterrebbe perfino un Ufo).

Ricordiamo che L’ultima cena si trova nel refettorio del convento adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie. Si tratta di un dipinto parietale realizzato da Leonardo tra il 1494 e il 1498 su commissione di Ludovico il Moro. Realizzato con tecnica mista a secco su intonaco, ritrae Gesù nell’atto di consumare appunto l’ultima cena insieme ai suoi 12 apostoli.

Ma torniamo alla data della Fine del mondo contenuta ne L’ultima cena. Scopriamo qual è e come ci si è arrivati.

Qual è la data della Fine del Mondo contenuta ne L’ultima cena di Leonardo?

Come riporta SuperEva, la studiosa Sabrina Sforza Galitza avrebbe individuato esattamente una data precisa che Leonardo avrebbe inserito nel suo dipinto come previsione sulla Fine del Mondo. Più che una data, si tratterebbe di un periodo lungo quasi 8 mesi: dal 21 marzo 4006 al primo novembre dello stesso anno. Quindi il mondo finirebbe il primo novembre 4006. Da Vinci avrebbe nascosto la data per non essere perseguito soprattutto dalle autorità ecclesiastiche.

Sabrina Sforza Galitza avrebbe dedotto le date comparando l’opera con una serie di manoscritti vinciani studiati presso l’Università della California a Los Angeles e un arazzo dell’opera parietale realizzato in Francia per il Re Luigi XIII, basato proprio sugli schizzi originali di Leonardo.

Come sarebbe la fine del mondo secondo Leonardo Da Vinci

A parte le date, il grande genio avrebbe perfino descritto come avverrà la fine del Mondo: si tratterebbe di un diluvio universale che segnerà un nuovo inizio per l’intera umanità. Tutto questo sarebbe contenuto nella finestra a mezzaluna che campeggia al centro dell’opera, esattamente sopra la figura di Gesù.

Tale lunetta, infatti, presenterebbe un enigma che la stessa Galitza avrebbe decifrato sciogliendo il significato nascosto dei segni dello zodiaco e delle ventiquattro lettere dell’alfabeto latino che, nel codice vinciano, rappresenterebbero le ore del giorno.

Per fortuna, mancano quasi duemila anni affinché ciò accada. Sebbene gli ultimi avvenimenti mondiali stanno di molto accelerando l’avvento della fine del mondo.

