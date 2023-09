Covid, torna il solito terrorismo post-vacanze

A fine estate, torna il solito terrorismo sul Covid-19 e le sue varianti. Perfino Roberto Burioni invita alla calma.

Come da tradizione dal 2020, alla fine dell’estate torna il terrorismo mediatico sulla pericolosità del Covid-19, le cui varianti ormai non si contano più. Del resto, l’arrivo dell’autunno porta le prime influenze e, con esse, la campagna vaccinale battente. I colossi farmaceutici, peraltro, starebbero già lavorando a un vaccino che contenga tre sieri.

Ed ecco che leggiamo su più giornali mainstream e ascoltiamo dai soliti Tg che le varianti Covid Eris e Pirola hanno portato nell’ultimo mese ad un aumento dell’81% dei casi in Italia e al 38% in Europa. Generano sintomi più blandi, ma moltiplicano le infezioni, favorite dall’assenza di precauzioni e da un copioso numero di assembramenti. In particolare, la variante Eris sarebbe in grado di colpire i polmoni, quindi non si fermerebbe alla parte superiore delle vie respiratorie, come una normale influenza.

Oltreoceano, invece, ci avvertono che Joe Biden tornerà a indossare la mascherina in pubblico. Del resto, è il presidente giusto per continuare a promuovere vaccini, mascherine e distanziamenti.

Insomma, la solita solfa: meglio usare mascherine e distanziamento. Di nuovo?!

Nuove varianti Covid pericolose?

Come riporta ADNKronos, perfino Roberto Burioni invita a non esagerare. Il docente di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, riferisce:

La maggiore capacità della variante EG.5 di infettare i polmoni viene dedotta da uno studio non ancora pubblicato su criceti. Uno studio su criceti non permette di trarre alcuna conclusione, per cui questo è puro terrorismo. Vediamo di non esagerare

Ora ci aspettano nuove ospitate di virologi vari ed eventuali con le scrivanie alle spalle a ripetere il solito mantra. Vedremo come si comporterà il Governo Meloni e se disattenderà anche le promesse in questo campo. Già stanno circolando lamentele su RSA che stanno dando problemi per visitare gli anziani, un problema qui spesso dibattuto

Ricevi via mail le news che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!