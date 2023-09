Dai Boomers agli Alpha, a quale generazione appartieni? Scoprilo!

Spesso si parla dello scontro tra Boomers Vs Millennials. Qual è la differenza? Scopri a quale delle 6 generazioni appartieni.

Molti genitori, insegnanti o adulti in generale dai propri figli, studenti o adolescenti “Boomers“. Aggettivo tra il dispreggiativo e lo scherzoso usato oggi per dare molto educatamente e in stile british del “vecchio” a qualcuno. O quanto, meno, dell’inadeguato, non a passo con i tempi, antiquato insomma.

In realtà, la suddivisione delle generazioni è molto varia e non si esaurisce allo scontro Boomers Vs Millennials come viene erroneamente semplificata la questione. Fermo restando che ciascuna generazione merita rispetto e, per il ciclo della vita, viene vista come ridicola e criticata tanto dalla generazione precedente quanto dalla generazione successiva.

Scopri di seguito a quale generazione appartieni, secondo le categorie largamente accettate.

Cos’è una generazione

Giusto comunque specificare cosa sia una generazione. Si tratta di un insieme di persone che condividono su tutti due fattori in particolare:

avere più o meno la stessa età anagrafica; aver vissuto uno o più eventi particolarmente segnanti.

In Sociologia, generalmente la linea temporale di demarcazione tra una generazione e l’altra è di circa 10 anni. In effetti, basta guardarsi intorno per scoprire che sia così, poiché si condividono eventi e ricordi con persone nate circa 5 anni prima e 5 anni dopo, o 10 anni dopo, o al massimo 2-3 anni prima. Ma non è un dato numerico certo. Inoltre, per le categorie oggi in voga, trascorrono anche più di venti anni tra una generazione e l’altra.

Chi sono i Tradizionalisti

In questa generazione rientrano coloro nati tra il tra il 1925 e il 1945. Praticamente coloro che sono cresciuti tra le due terribili guerre mondiali del secolo scorso o in piena seconda Guerra Mondiale. Non hanno fiducia nel cambiamento e sono fortemente ancorati a valori quali la famiglia e il lavoro.

Chi sono i Boomers

Sono i nati tra il 1945 e il 1964, praticamente durante il boom economico post-guerra. Hanno poca dimestichezza con gli strumenti digitali più innovativi e sono derisi e bollati per questo dai giovanissimi (sebbene negli ultimi anni si stanno adeguando alla grande).

Di contro, è la generazione che ha maggiore capacità di spesa, dall’alto della solidità economica che hanno vissuto da adulti. Si informano e si intrattengono prevalentemente ancora con la TV. E, di fatto, sono i principali obiettivi delle pubblicità tradizionali televisive.

Pur essendo ottimisti, guardano con diffidenza il cambiamento e le nuove tendenze, forse perché hanno vissuto in un’epoca di benessere e maggiore solidità economica e di valori.

Chi appartiene alla Generazione X

Come dice il nome stesso, sono una Generazione X, cioè indefinita. Meritevole anche di un programma nella seconda metà degli anni ’90 sulle reti Mediaset condotto da Daria Bignardi. Sono nati tra il 1965 e il 1980 e hanno vissuto le grandi trasformazioni politiche ed economiche che hanno portato a un crollo delle certezze che invece caratterizzava le due generazioni precedenti.

Sono stati tra i primi utilizzatori di internet, quindi hanno conosciuto la comunicazione virtuale su forum, blog e chat, grazie all’espansione di massa di internet e dei Pc. Ma anche delle prime home console (Atari, Nintendo, Sega). E con essi anche i primi cartoni animati giapponesi, tra mitici robot e storie sentimentali e in fondo anche spinte.

Vengono convenzionalmente anche associati a un genere musicale come il Grunge, tanto che Kurt Cobain per molti di loro è un idolo, poiché con le sue meravigliose canzoni ha ben descritto il loro disagio e sbandamento.

Chi sono i Millennials o Generazione Y

Ed eccoci ai Millennials, considerati agli antipodi dei Boomers. Sono i cosiddetti “nativi digitali”, nati tra il 1981 e il 1996. Hanno vissuto appieno il boom di internet e la nascita dei Social, in primis Facebook. Hanno ottima dimestichezza con il Pc e con gli smartphone, poiché hanno iniziato a usarli da bambini o da adolescenti.

Sono anche definitivi Generazione Y proprio perché successiva alla X e sono cresciuti in un mondo già radicalmente cambiato dal punto di vista tecnologico, sociale e politico.

Chi è la Generazione Z

Rientrano quanti sono nati tra la metà anni ’90 e il 2010, quindi sono cresciuti in un mondo già digitalizzato. Si tratta di persone dinamiche, abituate a un mondo libero senza confini e sono molto esigenti nelle esperienze da vivere, come quelle lavorative e sentimentali. Anche perché abituati alle comodità e al benessere.

Tuttavia, sono anche molto sensibili alle questioni sociali, in primis, la sostenibilità ambientale. Anche perché sono nati in un mondo che ha iniziato a pensare alla “decrescita felice” e al consumismo razionale e ponderato. Sono infatti anche fautori della Green Generation. Sono anche più aperti sulle tematiche di genere, dando per scontato e normale che non esista solo una divisione binaria.

La loro generazione è nata anche poco prima e subito dopo l’11 settembre che ha cambiato molte cose anche nella comunicazione. Come i Boomers, sono molto attenzionati dai pubblicitari e dalle aziende dei servizi. Ritengono Facebook obsoleto e gli preferiscono Instagram, ma soprattutto TikTok.

Chi rientra nella generazione Alpha

L’ultima generazione letteralmente partorita è la generazione Alpha, praticamente i figli dei Millennials. Sono coloro nati dopo il 2010, quindi sono attualmente in piena fase di sviluppo fisici e cognitivo. La tecnologia non è più solo scontata, ma è sostanzialmente una estensione del loro corpo. Anche la realtà virtuale che vivono ma soprattutto vivranno sarà ancora più immersiva e non più parallela con quella reale, ma si fonde e confonde con essa.

Come vedere a quale generazione si appartiene

Facciamo un riepilogo della suddivisione delle generazioni:

Tradizionalisti: nati tra il 1925 e il 1945, non hanno fiducia nel cambiamento e sono ancorati a valori quali famiglia e lavoro; Baby Boomers: nati tra il 1945 e il 1964, hanno vissuto il boom economico e l’esplosione demografica. Tendono ad essere ottimisti e individualisti, tra tutte, è quella con una posizione economica solida. Ci provano con la tecnologia ma hanno poca dimestichezza; Generazione X: nati tra il 1964 e il 1980, sono cresciuti con gli stravolgimenti politici ed economici in corso. Sono stati i primi ad approcciarsi ad Internet e hanno vissuto anche l’arrivo dei primi cartoni giapponesi; Generazione Y o Millennials: nati tra il 1980 e il 1995, hanno ottima propensione verso le tecnologie. Sono ambiziosi e competitivi; Generazione Z: nati tra il 1995 e il 2010, sono i nativi digitali, e hanno vissuto appieno l’arrivo dei Social. Sono aperti mentalmente e sensibili sulle questioni sociali e ambientali; Generazione Alpha: nati dopo il 2010, vivono la tecnologia come un prolungamento del proprio corpo. Vivranno appieno l’Intelligenza artificiale e la Realtà virtuale.

