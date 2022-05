Introduzione

Come cercare brano su Google cantando o fischiando? In pochi conoscono l’esistenza di questa possibilità e di seguito vediamo come fare.

In effetti, spesso ci capita di voler ascoltare una canzone ma non ricordiamo il titolo. Quindi cerchiamo di digitare alcune frasi sul motore di ricerca di Google, oppure cerchiamo informazioni su chi la canta o su dove l’abbiamo ascoltata (come uno spot).

Certo, abbiamo soluzioni come Shazam, che però funziona solo nel momento in cui stiamo ascoltando il brano. Eppure, Big G ha pensato anche ad un modo molto semplice: cercare il brano su Google cantando o fischiando. In questo modo possiamo risalire alla canzone in modo semplice, cercando di intonare la canzone proprio come facciamo quando chiediamo a qualcuno.

Vediamo i passaggi da eseguire.

Come cercare brano su Google cantando o fischiando

Ecco i passaggi da eseguire su come cercare brano su Google cantando o fischiando. La premessa è sempre che le cose col tempo possono cambiare a colpi di aggiornamenti delle app, riguardo le diciture, i passaggi o le figure.

Entrare nella app di Google

La prima cosa da fare è quella di entrare nella app di Google. Possiamo farlo pigiando sulla “G” della stringa del motore di ricerca che abbiamo sulla schermata principale (i telefoni Android in genere ne installano una in default) oppure entrando nella app di Google proprio.

Pigiare sull’icona del microfono

Il secondo passaggio da eseguire è quello di pigiare sull’icona del microfono. La stessa che pigiamo quando vogliamo cercare qualcosa sul motore di ricerca ma ci stufiamo di digitare le parole. Possiamo già farlo direttamente dalla stringa del motore di ricerca.

Pigiare su Cerca una canzone

Dalla schermata che si apre pigiamo sopra la scritta Cerca una canzone posta subito dopo l’immagine del volto.

Cantare o fischiare il brano che cerchiamo

Ora possiamo scegliere se fischiettare il brano o canticchiarlo. Meglio optare sempre per il ritornello ed essere quanto più chiari possibile e rispettare la melodia, così da avere un risultato quanto più preciso possibile. Meglio anche farlo in un contesto silenzioso per evitare l’interferenza dei rumori esterni.

L’ascolto del dispositivo dura circa una decina di secondi.

Scegliere il risultato

La funzione farà apparire 3 risultati, in ordine decrescente di attendibilità. Io ho provato a canticchiare Niente paura, brano di Ligabue. E il risultato è stato il seguente, non proprio plebiscitario. Tuttavia, c’è un evidente distacco rispetto agli altri.

Se il risultato non ci soddisfa, potremmo ritentare col tasto Riprova posto in basso.

Conclusioni

Dunque, abbiamo visto come cercare un brano su Google fischiando o cantando. Se ti interessa creare una foto in bianco e nero con un particolare colorato, ne ho parlato qui.