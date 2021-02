Anche Milano ha il suo Colosseo: dove si trova

Il Colosseo di Milano rivede la luce. Ecco dove si trova, come visitare l’anfiteatro romano a Milano e a partire da quando.

No, non è una follia. Anche Milano ha il suo colosseo che sta per rivedere la luce dopo anni di scavi. Anzi, stando a quanto asserisce il Ministero per i beni e le attività culturali, il sito rappresenta pure uno dei più estesi e ricchi di rinvenimenti storici attivi in Italia.

La grandezza dell’anfiteatro romano sito a Milano è anche notevole: 20mila persone e rivivrà sotto forma di parco verde lungo 150 metri e largo 120 metri.

Ecco maggiori dettagli sul progetto.

Colosseo a Milano dove si trova

Dove si trova l’anfiteatro romano a Milano? Come riporta Impact, il colosseo milanese si trova nella zona di Porta Ticinese. Risale al I secolo d.C.. e rivedrà finalmente la luce di nuovo entro la fine del 2022. Si tratterà di un grande parco archeologico di Milano. Una sorta di colosseo verde, quindi, un ponte tra passato e futuro, dato che da un lato è un reperto archeologico risalente all’epoca dei romani, dall’altro è proiettato alle istanze green della società odierna.

Come sarà Colosseo a Milano

L’anfiteatro romano a Milano sarà dunque un parco lungo 150 metri e largo 120 metri. I progettisti vogliono piantare file di alberi ripercorrendo le mura esterne della struttura. In questo modo lo circonderanno del tutto.

Come riporta LaRepubblica, l’area è stata ampliata da 12 mila a 22.300 metri quadri, annettendo le aree limitrofe abbandonate e degradate (un totale di 10 mila metri quadri circostanti). A curare il progetto è stato l’architetto Attilio Stocchi.

Come raggiungere anfiteatro romano a Milano

Per raggiungere il colosseo milanese occorrerà raggiungere la fermata della metro meneghina M4 De Amicis-Anfiteatro.