Perché Botero dipingeva persone grasse?

Le opere di Botero si distinguono subito per il fatto di rappresentare persone grasse. Si tratta però di un errore. Ecco la spiegazione.

Il 15 settembre ci ha lasciati Fernando Botero, pittore e scultore colombiano. Aveva 91 anni. Artista molto amato a livello mondiale, nel 2022 una delle sue sculture, ‘Man on Horse‘, è stata venduta all’asta di Christie’s a New York per 4,3 milioni di dollari. Il che ha registrato un prezzo record per un’artista. Tra i suoi quadri più noti invece abbiamo “la famiglia“, così come le sculture apprezzabili nelle piazze di Madrid (La mano), Barcellona (Il gatto) e a Medellín nella sua Colombia (Cabeza).

Le opere di Botero si caratterizzano per il fatto di trasporre sempre persone grasse, particolarmente voluminose. Anche gli animali domestici che eventualmente li accompagnano. Vediamo perché.

Perché Botero dipingeva e scolpiva persone grasse

Come riporta Fanpage, la risposta la diede lo stesso Fernando Botero in una delle sue tante interviste:

Il volume è realtà. È una maniera di esprimere una certa sensualità, una certa plasticità. È stata la principale rivoluzione nell’arte. Si è voluto creare, su di una superficie piana, l’idea di spazio, l’idea che oggetti con volume esistano su tela. Ciò che io ho fatto poi è stata una straordinaria rivoluzione.

È soprattutto qualcosa che esprime la sensualità delle forme. Ciò che si prova quando si guarda un quadro. Almeno questo è quello che provo io. È il mio modo di essere, di avere una riflessione sull’arte. Credo che il volume sia un elemento fondante, plastico e sensuale nella pittura

Una caratteristica specifica delle sue opere che le ha rese inconfondibili e subito associabili a lui, per sua stessa ammissione. Quando si vede una sua opera, infatti, viene subito da dire: “Questo è un Botero!“

Tuttavia, in un’intervista a El Mundo ci ha tenuto a precisa che non dipingeva persone grasse ma solo voluminose:

Non dipingo donne grasse. Nessuno mi crede ma è vero. Quello che dipingo sono volumi. Quando dipingo una natura morta dipingo anche con volume, se dipingo un animale è volumetrico, anche un paesaggio. Mi interessa il volume, la sensualità della forma. Se dipingo una donna, un uomo, un cane o un cavallo, lo faccio sempre con questa idea del volume, non è che ho un’ossessione per le donne grasse

