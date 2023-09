Il magico Giardino delle zucche riapre: come funziona e dove si trova

Scopriamo come funziona, come arrivare, come prenotare e i prezzi del Giardino delle zucche, quest’anno con belle novità.

Il Giardino delle Zucche più grande d’Europa riapre i battenti dal 22 settembre fino al Primo novembre. E’ stato ideato da Emily Turino e dalla sua famiglia nel 2017 e il successo è stato un crescendo di famiglie e bambini, ma anche coppie e single. Tanto che lo scorso anno ha richiamato milioni di persone da tutta Italia e chissà che non richiami anche persone di altre parti del mondo.

Un’esperienza adatta a tutti, dove i visitatori possono vivere l’atmosfera magica del New England attraverso il coloratissimo Pumpkin Patch. A ispirare questo meraviglioso progetto l’abitazione inglese dove Emily e la sua famiglia intagliava le zucche in occasione di Halloween.

Il Giardino delle zucche per oltre un mese offre esperienze uniche tra splendidi porticati, laboratori creativi, il fienile e i tipici carrettini rossi su cui trasportare le zucche da intagliare o decorare. Un ottimo modo per essere immersi nella natura divertendosi, vivendo anche la magia dell’autunno e di Halloween.

Scopriamo meglio cos’è il giardino delle zucche, le novità del 2023, come funziona e dove si trova.

Cos’è Il giardino delle zucche

Come spiega Vesuvio live, l’enorme Giardino vanta oltre 90 mila zucche piantate, appartenenti a 58 varietà diverse. Presente anche una fattoria degli animali con l’alpaca (ormai riconosciuto come animale dalle alte potenzialità terapeutiche), i conigli giganti, i cavallini shetland e gli asini. Coinvolgente e misterioso poi il labirinto di mais di 7 mila metri quadrati, dove perdersi e divertirsi nel tentativo di cercare l’uscita.

Non manca ovviamente la possibilità di fare degustazioni, ovviamente a base di zucca, un ortaggio che si presta bene a varie ricette. Si potranno così assaggiare gnocchi, pizza, polpette, frittura, dolci e perfino bevande.

Giardino delle Zucche: le novità 2023

Per il 2023 ci sono anche importanti novità: l’Haunted Corn Maze, riservato solo agli adulti. Si tratta di un labirinto infestato che attraverso un percorso da brividi, che si snoda nel labirinto di mais gigante, consente ai coraggiosi visitatori di rivivere le scene cult dei film horror più famosi prodotti a Hollywood.

Altra novità il fatto che quest’anno si possa celebrare anche il Thanksgiving Day (il giorno del ringraziamento americano) all’interno del Parco. Quindi, anche chi già l’ha visitato in questi anni, potrà trovare delle importanti novità.

Come funziona Il Giardino delle Zucche e come prenotare

Ecco come funziona il Giardino delle zucche. Come spiegato sul sito ufficiale, il biglietto può essere acquistato solo online. Il prezzo è di 18,99 euro + 1,99 euro. Non sono rimborsabili né cedibili a terzi, anche in caso di pioggia il biglietto varrà sempre poiché le attività non sono sospese. Inoltre, non sono previsti sconti o agevolazioni per categorie specifiche (eccetto per i bambini di altezza inferiore al metro) o comitive.

E’ possibile accedervi solo nel giorno ed entro l’orario dichiarato sulla prenotazione, mentre l’accesso ai laboratori è consentito fino a un’ora prima della chiusura del Giardino.

Anche se si tratta di uno spazio prevalentemente all’aperto, non è possibile fumare, né entrare con cibo, tranne per i minori con meno di un anno. All’interno sono previsti vari punti ristoro. E’ inoltre vietato entrare con droni, bici, palloni, monopattini etc. I cani sono ammessi solo al guinzaglio e con museruola.

Occorre conservare il biglietto e non togliere il braccialetto per poter circolare all’interno; inoltre, una volta usciti non si potrà più rientrare. Nel laboratorio non è consentito introdurre passeggini e carrellini rossi.

Dove si trova e come arrivare

Il Giardino delle zucche si trova a Pignataro Maggiore, comune in provincia di Caserta. L’indirizzo è Via Giancarlo Siani, 2. Ecco le indicazioni di Maps così da arrivarci direttamente col navigatore del telefono:

