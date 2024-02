Biden, che disastro! Compie 3 gaffe di fila: da Mitterand alla Germania

Biden ha confuso Micron con Mitterand e la Germania con la Francia. E’ accaduto domenica scorsa a Las Vegas.

Joe Biden è sempre più imbarazzante, tra cadute, lapsus e senso di orientamento smarrito. E pensare che i democratici lo riproporrano per le prossime elezioni presidenziali che si terranno a novembre e avendo oggi 82 anni, chiuderà il secondo mandato eventualmente a 86 anni.

Abbiamo più volte scritto delle perplessità in merito, anche avanzate da decine di esimi psichiatri. Ma l’establishment ha bisogno di lui per poterlo manipolare a piacimento per altri 4 anni. Mentre Trump rischia di essere escluso a colpi di sentenze in tribunale, altrimenti vincerebbe a mani basse.

Tornando alle gaffe di Biden, dopo aver fatto resuscitare una parlamentare democratica morta alcuni anni fa, ora fa resuscitare l’ex Presidente francese Francois Mitterand, confuso con Emmanuel Macron. Non solo, confonde pure Germania e Francia.

Biden confonde Macron con Mitterand e Francia con Germania

Come riporta Il fatto quotidiano, durante un comizio che il presidente ha tenuto domenica scorsa a Las Vegas, ha raccontato che, al suo primo vertice del G7 dopo la sua elezione nel 2020, comunicò ai leader che l’America era tornata, “America is back”, dopo gli anni di difficili tensioni con Donald Trump. Poi aggiunge

E Mitterand della Germania, voglio dire della Francia, mi guarda e dice ‘dimmi, cosa, perché, per quanto tempo siete tornati

Poi, non contento, ha continuato

Io l’ho guardato e il cancelliere della Germania ha detto ‘cosa direbbe, signor Presidente, se dovesse leggere sul London Times ‘migliaia di persone assaltano la Camera dei Comuni, abbattono le porte, 2 poliziotti sono uccise per impedire l’elezione del primo ministro, cosa direbbe?

Il problema è che nel 2020 c’era ancora la Merkel come Cancelliera della Germania. Quindi, un disastro: gaffe, doppia gaffe e contro gaffe. E pensare che quest’uomo ha tra le mani “la valigetta con il bottone della bomba atomica“.

