Berlusconi, su eBay in vendita tanti cimeli: dagli autografi ai gadget

Quando un Vip decede, su internet così come nelle aste pubbliche, parte la vendita di cimeli e gadget da parte di chi cerca di cavalcare l’onda emotiva e guadagnarci qualcosa. E’ quanto sta accadendo anche per Silvio Berlusconi, capace di spaccare l’Italia tra estimatori e odiatori, anche da deceduto.

Infatti, su eBay sono in vendita tanti oggetti che lo riguardano: soprattutto foto con autografi, libri, dischi e gadget ora del partito ora che raffigurano la sua persona. Si parte da poche decine di euro fino a migliaia di euro.

Ecco i casi più curiosi, alcuni annunci sono pubblicati all’estero.

Cimeli di Berlusconi in vendita su eBay

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, ci sono tanti gadget inerenti a Forza Italia, tra spille, volantini, manifesti, tessere e adesivi del partito. C’è perfino un orologio in oro.

Ma a dominare sono gli autografi, ora su un semplice foglio bianco ma messo in cornice, ora su fotografie o oggetti di culto come libri e dischi. Non manca anche una musicassetta con il mitico inno del partito.

A spiccare però un invito ufficiale della Casa Bianca a Berlusconi del 2008, quando era presidente del Consiglio, «con sigillo dorato Seal of the President of United States», venduto a quasi 900 euro.

Ci sono anche gadget simpatici, come i pupazzetti di Berlusconi e Prodi vestito da vescovo a 35 euro, ispirati ai disegni di Forattini. Tanti anche libri e articoli di giornale, ora inneggianti al Cavaliere ora molto critici.

Infine, diverse le statuine del presepe che raffigurano Berlusconi. Così come alcuni gadget e articoli di giornale che riguardano il Milan.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti, basta digitare “Berlusconi” su eBay e scorrere tra i vari annunci. In alcuni casi, i prezzi sono spropositati (anche perché bisogna aggiungere in molti casi anche le spese di spedizione) e probabilmente saranno ribassati col tempo quando la spinta emotiva si affloscerà.

