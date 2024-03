Avere un figlio da Over 60 è un atto di egoismo, più che d’amore

Avere un figlio da anziani sembra soprattutto un vezzo per sentirsi ancora giovani, capaci di procreare. Fungendo da nonni più che da genitori.

Avere figli dopo i 60 anni non è certo una moda odierna, soprattutto tra i Vip. Si pensi a Charlie Chaplin, che ebbe il suo ultimo figlio a 73 anni o a Pablo Picasso, che lo ebbe a 68 anni. In Italia si ricorderanno i casi di Gianna Nannini o Bobby Solo. Estremo poi il caso di Bernie Ecclestone, diventato padre a 89 anni.

Oggi fanno tenerezza le immagini di Robert De Niro con il suo settimo figlio tra le braccia, alla soglia degli 80 anni, avuto con la campionessa di tai chi Tiffany Chen. Stessa musica per il suo principale rivale sul set, Al Pacino, pure padre ottantenne (anche oltre nonno Bob, a 83 anni).

Ma davvero si tratta di un atto d’amore? O forse solo un vezzo per sentirsi ancora giovani, capaci di procreare, magari anche non in modo del tutto naturale?

Diventare genitori anziani ha senso?

Avere un figlio dopo i 60 anni significa praticamente fare da nonni, più che da genitori per i nascituri. I quali si ritroveranno degli anziani magari neanche più in forze, da accudire già giovanissimi anziché essere accuditi. Se tutto va bene. Perché magari “la signora con l’ascia” potrebbe già bussare alla loro porta poco dopo la loro nascita, finendo quindi per ritrovarsi per tutta la vita senza un genitore.

Certo, di solito i genitori Over 60 sono benestanti, quindi i nascituri potrebbero consolarsi con un lauto conto corrente da cui attingere per i loro vizi e stravizi. Ma, magari, darebbero la metà se non di più di quegli averi per passare qualche anno con la madre o il padre che non hanno mai conosciuto. O conosciuto solo in tenerissima età, tanto da non ricordarselo più.

In realtà, già dopo i 50 anni si dovrebbe evitare di fare figli, sia perché aumentano i rischi di procreare esseri umani con problemi di salute, sia per i discorsi già fatti in precedenza. Magari in modo meno estremo.

Certo, le aspettative di vita sono aumentate. Ma se è vero che si vive più a lungo, è anche vero che ci si ammala più facilmente.

Forse le uniche o gli unici a vincere in questa situazione sono i giovani partner di turno, che si ritroveranno con un bel gruzzolo da spendere avendo ancora tanta vita davanti.

Ricevi le news su Telegram iscrivendoti al canale dal bottone seguente:

– / 5 Grazie per aver votato!