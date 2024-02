Quali sono i 5 attori più pagati al mondo? La classifica

Di seguito vediamo quali sono, secondo le più recenti stime, i 5 attori più pagati al mondo. Non resta che provare invidia.

I divi del Cinema sono invidiati per tanti motivi. Tra questi, ovviamente, il lauto guadagno che percepiscono per ogni film in cui figurano. Ogni anno delle classifiche si occupano di misurare quali sono gli attori più pagati al mondo e, inutile dire, che il più delle volte si tratti di Hollywood. L’industria cinematografica per antonomasia.

I 5 attori più pagati al mondo

Ecco la Top 5 molto invidiata, riportata da Cinemagazine.

Dwayne Johnson

Cinema e wrestling sono spesso un connubio ricorrente. Basti pensare a John Cena o a The Rock. Ed è proprio quest’ultimo a figurare tra gli attori più pagati al mondo. All’anagrafe Dwayne Johnson, classe 1972, viene infatti pagato 89 milioni di dollari a film. La sua carriera cinematografica è stata fiorente soprattutto tra il 2000 e il 2005, pur non abbandonando mai completamente l’attività agonistica, tanto da essere ritornato di recente sul ring. Tra i film più noti ricordiamo: La Mummia, Fast and Furious, Jumanji – Benvenuti nella Giungla.

Chris Hemsworth

Subito dopo troviamo un altro attore dal fisico scolpito: l’australiano Chris Hemsworth, noto soprattutto per aver interpretato il dio Thor nell’omonimo film. Più giovane del precedente (36 anni) vanta già un emolumento a film di 76,4 milioni di dollari. Oltre ai panni di Thor, lo abbiamo apprezzato anche in altri film come Biancaneve e il Cacciatore, Rush e Moby Dick.

Robert Downey Junior

La carriera di Robert Downey Junior, classe 1965, è iniziata negli anni ‘80, caratterizzata di alti e bassi. Di sicuro, è stato anche in questo caso il ruolo di un supereroe Marvel – Iron man – ad aver rilanciato la sua carriera. Oggi conta su un guadagno di 66 milioni di dollari a film.

Akshay Kumar

Tra i primi 5 attori più pagati al mondo, non può mancare un rappresentante di Bollywood, la prolifica versione indiana di Hollywood. Infatti, seppur di poco fuori dal podio, troviamo Akshay Kumar (classe 1967) con i suoi 65 milioni di dollari a film. Tra i film più noti troviamo Sposerò mia moglie, Thank You, Joker.

Jacky Chan

Chiude questa invidiabile Top 5 con 58 milioni di dollari il mitico Jacky Chan (1954), considerato da molti l’erede cinematografico di Bruce Lee, sebbene le pellicole in cui figura abbiano un taglio più ironico e sarcastico rispetto al maestro cino-americano (lui è originario di Hong Kong). Oggi è anche un apprezzato regista.

