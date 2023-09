Quel post inquietante di Armando Sommajuolo sul vaccino Covid

Armando Sommajuolo su La7 oltre a condurre il Tg ha condotto molti programmi di approfondimento. Aveva scritto un post dubbioso a maggio.

Ieri, 28 settembre, il giornalista nonché volto noto di La7, Armando Sommajuolo, è morto per un un linfoma cerebrale contro cui combatteva ormai da mesi. Aveva compiuto 70 anni il 12 gennaio.

Si era ritirato nel 2015 dandone l’annuncio il 24 aprile all’interno del TG LA7 condotto da Enrico Mentana. Sebbene abbia condotto nel successivo week-end i suoi due ultimi Tg prima di andare definitivamente in pensione.

In realtà, Sommajuolo lo scorso maggio aveva scritto un posto su Facebook alquanto inquietante sulla quarta dose del vaccino, che oggi non può che far riflettere ancora di più.

Chi era Armando Sommajuolo

Nato a Roma il 12 gennaio 1953, ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 1976 sull’emittente privata romana Teletevere, per poi passare nel 1988 a TMC (allora di proprietà di Rede Globo, poi rilevata da Vittorio Cecchi Gori) che nel 2001 diventerà LA7.

A partire dagli anni ’90 ha seguito quasi tutte le maggiori crisi internazionali che hanno funestato il mondo dopo la Guerra fredda.

Non sono mancate incursioni nella recitazione: nel 1985 è stato anche protagonista di uno spot pubblicitario per il whisky Glenlivet ambientato proprio in una redazione giornalistica. Mentre due anni dopo ebbe anche un piccolo ruolo nella serie televisiva Rai La piovra 3.

Oltre ai Tg, su La7 ha anche condotto numerosi speciali e programmi della rete. Fra cui Tesori di famiglia con Stefano Disegni, Irene Papas, Valerio Massimo Manfredi, e Zona blu.

Nell’ambito del Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi, ha ricevuto la menzione speciale della giuria nel 1995 con un reportage sul genocidio in Ruanda e nel 1999 per il suo lavoro di inviato in Albania e Kosovo.

Armando Sommajuolo e quel post sul vaccino Covid

Veniamo ora al post sul suo profilo Facebook, pubblicato in data 29 maggio 2023. Il seguente (riporto lo screenshot in caso venisse rimosso):

Ecco il collegamento originale al post:

Un sospetto che hanno tante altre persone, le quali, dopo le prime dosi di vaccino Covid, hanno visto peggiorare seriamente la propria salute. Con la comparsa di malattie di cui prima non soffrivano o un loro peggioramento.

Purtroppo la risposta che i medici danno è sempre la solita: non c’è correlazione! Intanto, sta partendo la nuova campagna vaccinale in vista dell’autunno…

Qui abbiamo parlato degli effetti collaterali dei vaccini Covid.

Fonti:

Ricevi via mail le news che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!