Da Fratelli a Sorelle d’Italia: chi è Arianna Meloni, responsabile della segreteria

Scopriamo chi è Arianna Meloni, sorella maggiore di Giorgia, è stata nominata responsabile del dipartimento adesioni.

Fratelli d’Italia, di nome e di fatto. Un partito sempre più familista, dove ai vertici ci sono legami di sangue naturali o acquisiti. Roba che se l’avessero fatta a sinistra, avrebbero gridato a parentopoli o doppia morale.

E così, dopo il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida cognato della Meloni, sebbene deputato di Fratelli d’Italia dal 2018 e dalla lunga militanza politica fin dall’età adolescenziale (qui la biografia) – arriva pure un incarico per sua moglie, sorella di Giorgia Meloni: Arianna.

Una nomina che arriva proprio quando su Lollobrigida si è scatenata una polemica social per una sua frase sui poveri che mangerebbero meglio dei ricchi. E che ha attizzato ulteriormente la fiamma delle critiche, che però non è tricolore come il simbolo mai rimosso del partito.

Chi è Arianna Meloni, sorella di Giorgia

Come spiega Money, Arianna Meloni il 24 agosto è stata nominata responsabile della segreteria politica del partito. Nello specifico il suo nuovo ruolo è quello di “responsabile del dipartimento adesioni”.

Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito e figura di riferimento da anni in quel di Firenze, ha spiegato che Arianna Meloni stava già svolgendo quel lavoro da tempo e che la nomina ha solo ufficializzato il tutto.

Solo un paio di mesi fa si era tesserata al partito, ma, come lei stesso ha ammesso, collabora con esso da anni, ma preferisce stare nelle retrovie perché ansiosa e non reggerebbe i riflettori.

Nata il 26 maggio 1975, in gioventù ha svolto vari lavori precari per poi lavorare, sempre da precaria, da un ventennio (ogni allusione è casuale) per la Regione Lazio. Ma, ci tiene a precisare, senza alcun aiuto politico.

Madre di due figlie, Vittoria e Rachele (nomi molto belli, forse politicamente evocativi) avuti col succitato Lollobrigida (nipote della grande Gina), è più grande di Giorgia di 2 anni. Con la quale è legatissima, ora ancora di più.

