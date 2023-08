In Albania si risparmia? Vediamo se è davvero economica

In Albania si risparmia davvero? E’ così economica? Cerchiamo di capire di più su quello che ormai è un tormentone social.

L’estate 2023 è stata surriscaldata, oltre che dalle alte temperature, anche dai confronti tra i prezzi imposti in Italia e quelli che si trovano in Albania. E così, il mantra sui social è stato che in Albania si risparmia di molto e le località sono meravigliose. La stessa premier Meloni ha trascorso le vacanze in Albania, certo non per risparmiare. Ma di sicuro non ha dato una mano al dibattito in favore del nostro paese.

Certo, chi viaggia un minimo per l’Italia sa bene quanto il nostro paese sia molto caro e negli ultimi anni si è assistito ad un aumento ulteriore dei prezzi. A facilitare il ruolo di paese conveniente per il paese albanese anche il fatto che un’altra meta notoriamente economica come la Croazia, abbia perso il suo stato di low cost che vantava fino a 10 anni fa. Costanti aumenti da un lato e il recente ingresso nell’euro dall’altro, hanno reso il nostro scomodo vicino meno interessante che in passato.

Ma torniamo all’Albania: vediamo se davvero si risparmia ed è così economica come si dice.

Albania è economica per le vacanze? Un confronto con l’Italia

Velvet style ha riportato un report di “Consumerismo No Profit“. Secondo l’associazione, una vacanza in Albania può costare fino al 248% in meno che in Italia. Il rapporto ha studiato i prezzi di una settimana di vacanza a Valona, una delle città più grandi del sud dell’Albania. Per esempio, qui una camera doppia per una settimana nella seconda metà di agosto parte da un minimo di 175 euro, mentre in Italia raggiunge ben altre cifre: 564 euro a Milano Marittima, 735 a San Vito Lo Capo e 889 a Villasimius.

Risparmiare non significa ovviamente rinunciare ai servizi: in Albania è possibile trovare chilometri di spiagge con acque cristalline, attività per bambini e adulti, ristoranti che cucinano specialità locali, ecc.

Sempre stando a quanto riporta Consumerismo No Profit, i lidi italiani hanno prezzi che sono più alti di quelli albanesi del 162%. Per quanto riguarda i ristoranti, invece, è stato rilevato che un pasto di pesce può costare tra 20 e 25 euro, mentre in Italia raramente si scende sotto i 50 euro a persona.

In Albania si risparmia? Non è tutto oro quel che luccica

L’Edicola del sud ha inviato sul posto Francesco Cimmarusti, dottore in Economia del Turismo,esperto di eventi e comunicazione per capire se davvero c’è tutto questo risparmio.

Orbene, Cimmarusti racconta:

Un alloggio in un hotel tre stelle per tre notti ad agosto, due adulti e un bambino, costa oltre le ottocento euro. Il discorso non cambia per un appartamento: per quarantacinque metri quadri, tre notti e per la stessa durata, si superano i 650 euro. Neanche l’ombra delle vacanze a prezzi stracciati Io sono nel Nord dell’Albania, nei dintorni di Valona, ma mi riferiscono che al Sud la situazione sia anche peggiore – prosegue sempre Cimmarusti – con luoghi presi d’assalto da giovani che pensano di trovare qui la nuova Ibiza. Dove mi trovo io una bottiglia di vino che in Puglia costa 15 euro arriva a 35. Ci sono le spese di trasporto per importarlo, fanno notare dall ’attività commerciale. Un cappuccino? Tre euro. Un caffè? Un euro e mezzo. In Puglia costano meno

Occhio poi all’evasione fiscale

Ho verificato che in tanti non rilasciano lo scontrino – spiega -. Non tanto nei bar, dove non si tratta di un vero documento fiscale, quanto negli hotel. Quasi sempre ti chiedono di pagare in contanti, non accettando la carta di credito o il bancomat proprio per non fare la ricevuta e lasciare traccia

E i servizi non sembrano così impeccabili

Nei bagni non c’è quasi mai il box doccia –racconta –. A volte perché gli alloggi sono talmente piccoli che non sarebbe possibile installarli; in altri semplicemente per risparmiare. Senza dimenticare poi i rifiuti: vengono spesso accatastati all’esterno delle strutture ricettive. Anche di hotel a quattro stelle

Insomma, probabilmente complessivamente i prezzi dell’Albania saranno pure più bassi dell’Italia, ma probabilmente le cose possono cambiare da zona in zona. Inoltre, si assisterà anche lì a un aumento dei prezzi, come naturale che sia aumentando la domanda. Sicuramente il cambio favorevole aiuta molto, almeno che non decidano anche loro di aderire all’Euro.

Probabilmente, come accaduto per la Croazia, si cercherà una nuova meta economica per risparmiare. Nel frattempo, il loro Premier ci ha già presi in giro, paragonando i tanti turisti italiani che stanno riempendo le loro spiagge a loro che nel 1991 vennero in Puglia sui barconi. E’ la loro rivincita, touché.

