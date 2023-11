Concorsi pubblici: ecco la app per trovarli più facilmente

Vediamo come funziona e come si usa la app per trovare facilmente i concorsi pubblici e restare aggiornati.

Negli ultimi anni sono tanti i Concorsi pubblici indetti, al fine di ringiovanire l’età media dei dipendenti pubblici, che in molti settori supera i 50 anni. Tanto che il governo Meloni si è pure inventato uno spot per sollecitare i giovani a parteciparvi. Del resto lo sconforto e lo scetticismo intorno a essi è tanto. Ora arriva anche una app per trovarli più facilmente.

Vediamo come funziona la app per trovare i concorsi pubblici, frutto della collaborazione tra il Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Università Federico II di Napoli.

Come funziona la app per trovare concorsi pubblici

Come riporta Qui Finanza, la app arriverà il prossimo dicembre e rappresenterà una evoluzione del portale per il reclutamento pubblico InPa, inaugurato a sua volta 2 anni fa.

La ricerca del concorso è molto semplice: nella stringa di ricerca basta inserire per esempio “funzionario amministrativo Lazio”. Saranno così mostrati i bandi relativi a questo ruolo. Inoltre, un motore di ricerca integrato consentirà agli utenti di filtrare le offerte in base alle proprie esigenze, includendo filtri come:

categorie

aree geografiche

stato del concorso

periodo di pubblicazione

trattamento economico

così da affinare il più possibile la ricerca e fornire un risultato quanto più preciso.

Per migliorare il reclutamento, inoltre, il ministero del Lavoro ha instaurato una collaborazione con Linkedin.

Come si usa la app per trovare i concorsi pubblici

Dopo aver installato la app sul proprio smartphone, gli utenti avranno due opzioni di accesso dalla pagina iniziale:

accedere come ospite;

accedere come utente registrato.

L’accesso sarà possibile tramite:

SPID carta d’identità elettronica carta nazionale dei servizi identità digitale elDAS

Molto comodo poi il fatto che nella propria area personale si potranno consultare informazioni dettagliate sui bandi, gestire il proprio profilo personale e ricevere notifiche relative alle selezioni in corso.

