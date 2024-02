Alleanza Italiana, l’Intelligenza artificiale si fa il partito

Alleanza italiana è il primo partito basato sull’intelligenza artificiale, lanciato da una virtual influencer: Francesca Giubelli.

E l’Intelligenza artificiale divenne partito politico, e magari prenderà pure molti voti. Nasce infatti Alleanza Italiana, fondato da Francesca Giubelli, una artificial influencer.

Sui Social stanno infatti dilagando gli Influencer artificiali, ovvero personaggi che sembrano a tutti gli effetti degli esseri umani ma di fatto sono frutto dell’Intelligenza artificiale. Creati quindi ad hoc nelle loro fattezze estetiche, nelle loro azioni e nei messaggi che inviano ai followers. E ne hanno pure parecchi. Forse perché, pur consapevoli che non si tratti di un essere umano, ci vedono il loro ideale di altr* da seguire e ammirare.

Certo, l’idea non è nuova. Si pensi al film S1m0ne del 2002; scritto, prodotto e diretto da Andrew Niccol e interpretato dal grande Al Pacino.

Come detto, ora l’Intelligenza Artificiale è diventato pure un partito: Alleanza Italiana, giocando proprio sulle iniziali del denominativo inglese dell’ultima frontiera della tecnologia (AI, appunto). E a lanciarlo proprio una Artificial Influencer, certa Francesca Giubelli. Scopriamone di più.

Francesca Giubelli chi è

Come spiega Wired, Francesca Giubelli è una donna virtuale, presentatasi su Instagram come Food/travel blogger e tifosa della Roma, debuttando nel gennaio 2020.

Creata da Francesco Giuliani, Emiliano Belmonte, e Valeria Fossatelli, lo scopo originario era quello di rappresentare le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel nostro paese. Tra le frasi che hanno scatenato le maggiori polemiche troviamo questa relativa al suo desiderio di diventare madre, poiché alludeva alla maternità surrogata:

Sono una ragazza semplice. Amo la vita. Sogno di diventare mamma un giorno e non potrei mai pensare di condividere questo dono incredibile con qualcun altro

Il post è stato poi corredato di hashtag come #NoSurrogacy e #LiveLife.

Il programma del partito Alleanza Italiana

Veniamo ora al partito, o presunto tale, Alleanza Italia. Ad annunciarlo la stessa Giubelli:

(…) spero di poter correre per le prossime Elezioni Europee. Un movimento che unisce le eccellenze dell’intelligenza artificiale italiana per promuovere la bellezza e l’innovazione del nostro Paese nel mondo (…) Vogliamo dimostrare come l’IA possa essere uno strumento positivo per la promozione del nostro patrimonio culturale, culinario e di moda

A quanto pare, però, Alleanza Italia è già stato bollato come partito sovranista per diversi post pubblicati, per esempio anche in favore degli agricoltori. A quanto pare, però, gli influencer virtuali sono destinati a essere sempre più utilizzati dai politici, visto che, secondo una ricerca di HypeAuditor, essi su Instagram fanno presa tre volte di più dei politici sugli utenti.

