Una, nessuna, Mussolini: le mille vite della vincitrice del GF VIP

Alessandra Mussolini è la vincitrice del Grande Fratello VIP 2026. Una edizione andata in onda malgrado il presunto scandalo, ancora completamente da accertare, che ha investito lo storico presentatore del programma Alfonso Signorini.

La Mussolini è andata in finale proprio contro “l’odiata” Antonella Elia.

Chi è Alessandra Mussolini

A trionfare dunquela veracità e la sanguignità della figlia di Romano, notevole jazzista oscurato dalla Élite che comanda la cultura in Italia per il cognome scomodo e per la discendenza diretta con il Duce. Ma quel bel caratterino lo ha preso pure dalla madre, Maria Scicolone, sorella di Sofia Loren.

Classe 1963, Alessandra Mussolini ha vissuto mille vite: pin up, attrice, cantante, presentatrice, parlamentare, ballerina a Ballando con le stelle, opinionista tv, concorrente di Reality. Tutto sommato, ha sempre lasciato il segno.

Candidatasi per più livelli istituzionali, sempre a destra, si è dimostrata coerente con i valori della famiglia anche quando il marito è stato condannato nel 2015 per prostituzione minorile nell’ambito dello scandalo delle cosiddette “baby-squillo” dei Parioli. Perdonandolo per il bene dei figli.

I famosi scontri

Proverbiali i suoi scontri nei talk show, come quelli a Porta a Porta contro Vladimir Luxuria, Pina Picierno o Claudia Belillo. Sebbene poi col tempo abbia ammorbidito alcune posizioni.

A proposito di Porta a Porta, Alessandra ha pure alimentato il mito che lo storico conduttore del programma, Bruno Vespa, fosse figlio di Mussolini. Lo si evincerebbe dai suoi lineamenti.

Nel 2019 è stata al centro anche di un alterco con l’attore Jim Carrey, il quale su Twitter (oggi X), aveva pubblicato la famosa foto di suo nonno Benito capovolto a Piazzale Loreto con la nonna Claretta Petacci.

Nella sua vita non manca il calcio…

E per non farsi mancare niente, ha pure un figlio che gioca a calcio, di proprietà della Lazio: Romano Floriani Mussolini. Indovinate dove gioca? Ovviamente sulla fascia destra.

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