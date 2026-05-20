Sapevi che esiste una medusa immortale? Si chiama Turritopsis dohrnii

La medusa immortale possiede la capacità di ringiovanire, regredendo allo stadio di polipo grazie alla transdifferenziazione cellulare.

Oggi vi parliamo di uno di quei fenomeni di Madre Natura, inspiegabili o quasi: la medusa immortale, il cui nome scientifico è Turritopsis dohrnii.

Il mito dell’immortalità fisica ha attraversato generazioni di esseri umani, dalla creazione della Pietra Filosofale da parte degli alchimisti a leggende di varie culture, come la Fonte della Giovinezza in occidente o le Pesche dell’Immortalità in oriente.

Qual è la medusa immortale?

Ahinoi, nonostante ampi progressi nel corso dei secoli, la scienza non è ancora in grado di fare fronte a tutte le principali cause di morte, ossia invecchiamento, malattie e lesioni, e quindi il mito continua a restare tale — o almeno è così per la stragrande maggioranza degli animali.

C’è infatti una specie di medusa, Turritopsis dohrnii, che se ne infischia dei limiti scientifici ed è in grado di riavvolgere a piacimento il nastro del tempo e ritornare a oltranza a uno stadio giovanile, raggiungendo effettivamente l’immortalità biologica.

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