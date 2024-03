Album Calciatori Panini: quali valgono di più e dove venderli

Quali sono gli album Calciatori Panini che valgono di più? Scopriamolo di seguito, così come stabilire il valore e dove venderli.

Quali sono gli album Calciatori Panini che valgono di più? Stiamo parlando di un prodotto editoriale per il collezionismo che appassiona milioni di italiani e intere generazioni da sessant’anni, resistendo a nuove mode e tendenze, anche grazie alla capacità della stessa azienda produttrice di sapersi rinnovare.

Chi possiede in casa vecchi album calciatori panini, però, può arrivare spesso a chiedersi quanto valgono. Magari giusto per curiosità o perché è intenzionato a venderli per i più svariati motivi: problemi economici, non ha più spazio dove metterli, gli evocano ricordi che preferisce rimuovere, ecc.

A prescindere da quale sia il motivo che spinga una persona a vendere un album calciatori Panini, di seguito vediamo quali valgono di più ed eventualmente dove venderli. Uno sguardo sarà dato anche alle figurine calciatori Panini che valgono di più.

Quali sono gli album calciatori Panini che valgono di più

Inutile dire che l’album che vale di più è proprio il primo, della stagione 1961-1962, con un valore che oscilla tra i 1.500 e i 6.000 euro. Il successivo della stagione seguente scende di prezzo e può arrivare fino a 3.000 euro.

Via via il valore continua a calare: gli album degli anni ’70 valgono alcune centinaia di euro, tra i 300 e i 200 euro. Gli album degli anni ’80 oscillano tra i 100 e i 200 euro. Dagli anni ’90 in poi, più facilmente reperibili scendono sotto i 100 euro fino a quelli degli anni più recenti che ruotano intorno ai 50 euro.

Come si valuta un album Calciatori Panini

Ci sono tante variabili in gioco quando si parla di valutazione di un album Panini, alcune comuni ad altri oggetti da collezione che si possono vendere. Come:

il valore affettivo che gli conferisce chi acquista;

lo stato generale di conservazione delle pagine interne e della copertina;

un evento particolare legato a quella stagione, per esempio l’unica vittoria dello scudetto o del torneo che l’album raffigura da parte di una squadra che non lo ha più vinto; un fatto di cronaca; un record; ecc.;

completo di tutte le figurine, anche di quelle aggiornate per i cambi di maglia;

un errore di stampa;

l’anno di pubblicazione (quanto più remoto è, più vale).

Inoltre, gli album dove le figurine non sono attaccate ma tenute in ottimo stato di conservazione da parte in un raccoglitore, valgono ancora di più.

Di contro, gli album stampati usciti in edicola per i collezionisti valgono molto meno, tra i 30 e i 50 euro se tenuti molto bene e se riguardano le primissime uscite.

Dove vendere gli album Calciatori Panini che valgono una fortuna

Le vie per vendere gli album calciatori Panini sono diversi. Vediamo i principali:

eBay : è possibile venderli bandendo delle aste a scadenza, anche per far alzare di più il prezzo; tramite annuncio con un prezzo prestabilito; mediante annuncio ma con la possibilità concessa agli utenti di fare proposte.

: è possibile venderli bandendo delle aste a scadenza, anche per far alzare di più il prezzo; tramite annuncio con un prezzo prestabilito; mediante annuncio ma con la possibilità concessa agli utenti di fare proposte. Subito.it : è possibile inserire annunci e, da alcuni anni, oltre alla tradizionale vendita dal vivo, è anche possibile spedire il prodotto. Ma occorre stare molto attenti alle truffe (qui ne abbiamo parlato alcune più ricorrenti).

: è possibile inserire annunci e, da alcuni anni, oltre alla tradizionale vendita dal vivo, è anche possibile spedire il prodotto. Ma occorre stare molto attenti alle truffe (qui ne abbiamo parlato alcune più ricorrenti). Gruppi e Pagine Facebook : sul noto Social è possibile iscriversi a gruppi o pagine di esperti, amatori, collezionisti e appassionati per pubblicare Post con tanto di foto e descrizione. Anche qui occorre stare attenti alle truffe, perché Facebook è solo una vetrina e non fornisce alcun controllo a riguardo.

: sul noto Social è possibile iscriversi a gruppi o pagine di esperti, amatori, collezionisti e appassionati per pubblicare Post con tanto di foto e descrizione. Anche qui occorre stare attenti alle truffe, perché Facebook è solo una vetrina e non fornisce alcun controllo a riguardo. Se si posseggono tanti album è anche possibile creare un sito web dove pubblicare tutto il proprio “tesoro”.

dove pubblicare tutto il proprio “tesoro”. Incontri di appassionati : ogni anno la stessa Panini organizza degli eventi itineranti per l’Italia, dove è possibile incontrare potenziali acquirenti. Anche i gruppi e le pagine succitate spesso organizzano eventi dal vivo.

: ogni anno la stessa Panini organizza degli eventi itineranti per l’Italia, dove è possibile incontrare potenziali acquirenti. Anche i gruppi e le pagine succitate spesso organizzano eventi dal vivo. Fiere dell’antiquariato : è possibile vendere i propri album in occasioni di fiere dell’antiquariato pagando uno spazio per avere il proprio padiglione (conviene ovviamente se si posseggono molti album e di valore).

: è possibile vendere i propri album in occasioni di fiere dell’antiquariato pagando uno spazio per avere il proprio padiglione (conviene ovviamente se si posseggono molti album e di valore). Mercatini dell’usato: i cari vecchi mercatini dell’usato (noti anche come mercatino delle pulci) può essere un buon modo per vendere i propri album. O con una propria bancarella (pagando lo spazio e ottenendo l’autorizzazione dal comune) oppure portandoli con sé per venderli ai mercatari. Parliamo però di un contesto dove generalmente la merce viene molto ribassata di valore e prezzo, specie da chi li acquista per rivenderli.

Insomma, di occasioni per vendere gli album calciatori panini che valgono di più sono tante. Ciascuna con vantaggi e svantaggi.

Da chi far valutare gli album calciatori Panini

Sul web ci sono vari siti e forum dedicati a ciò. Molto interessante è questo Forum, dove è anche possibile la loro compravendita e sono presenti anche altri tipi di album.

Inoltre, è possibile farsi un’idea anche da quanto fanno gli altri. Può essere utile fare una panoramica dei prezzi sui siti succitati.

Quali sono le figurine calciatori Panini che valgono di più

Anche le singole figurine hanno un ottimo mercato. Tra quelle che valgono di più troviamo quella di Pier Luigi Pizzaballa, portiere dell’Atalanta nel campionato 1963-1964, poiché fu pressoché introvabile e il valore tocca le migliaia di euro. Altre due figurine che insieme sono un vero tesoro sono l’accoppiata del Cagliari Riva e Rizzo, della stagione 1963-1964, che attualmente sfiora i mille euro. Di gran valore anche la figurina di Gianni Rivera particolarmente rara nella stagione 1961-1962.

Altre molto interessanti sono la figurina di Antonello Cuccureddu della stagione 1973-1974 e quella di Vinicio Verza, tra le più ricercate alla fine degli anni ’70.

Di gran valore anche le figurine autografate, lanciate da Panini nella stagione 2009-2010, che possono raggiungere anche i 1.500 euro. A parte la particolarità della figurina, incide anche la rarità, visto che ne sono state stampate solo 600 copie, relative a 12 giocatori di Serie A.

Poi, ovviamente, incide anche l’importanza del calciatore. Si pensi alla figurina di Diego Armando Maradona, di uno dei 2 scudetti del Napoli (soprattutto il primo). O di Marco Van Basten in uno degli scudetti del Milan. O, ancora della figurina della prima stagione in A del fenomeno Ronaldo.

Anche qui, incidono i fattori prima elencati valevoli per gli album, che ricordiamo:

il valore affettivo che gli conferisce chi acquista;

lo stato generale di conservazione;

un evento particolare legato a quella stagione o torneo (fu capocannoniere, vittoria scudetto, unica stagione in quella squadra, subì un grave infortunio che ne sancì il ritiro, stabilì un record);

un errore di stampa;

l’anno di pubblicazione (quanto più remota è, più vale).

