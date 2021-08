Possiedi questi 2 videogiochi? Sei milionario!

I giochi da tavolo e i videogiochi della nostra infanzia e adolescenza, oltre che un inestimabile valore affettivo, hanno anche un reale valore di mercato.

Dato appunto dalla richiesta dei collezionisti o dei semplici nostalgici che vorrebbero entrarne in possesso. Venderli o trovarli è sempre più facile grazie ai siti internet. Come Subito.it, eBay, Amazon, il Marketplace di Facebook (qui ho recensito ciascuno con vantaggi e rischi).

Sebbene occorra anche ricordare il gusto di trovarli nei mercatini dell’usato o nelle fiere del baratto, ecc. Che ancora oggi si svolgono in tanti comuni.

Talvolta, certi giochi o videogiochi raggiungono valori inestimabili.

Come il caso di cui ci occupiamo in questo articolo, che ha superato oltre il milione di dollari!

Super Mario 64 quanto vale

Foto da Wikimedia Commons

Come riporta SuperEva, che ha ripreso una notizia dell’Agenzia Ansa, una copia ancora rigorosamente sigillata di Super Mario 64 è stata venduta all’asta per 1 milione e 560mila dollari. Ed è ovviamente record. È infatti la prima volta infatti che un videogioco viene venduto per oltre un milione di dollari.

Super Mario 64 è stato lanciato dalla Nintendo nel 1996 ed è diventato subito un classico. L’asta è stata organizzata dalla Heritage Auctions.

Ma perché Super Mario 64 vale così tanto? Come riporta Wikipedia, Super Mario 64 è indicato da molti recensori come uno dei migliori giochi di tutti i tempi. Risultato prima in ben due classifiche: Next Generation Magazine e Super PLAY. Con altri ottimi piazzamenti in altre riviste specializzate.

Forte di uno scrolling che segue il giocatore in ogni direzione e di una libertà di movimento pressoché assoluta, il gioco rappresentò una rivoluzione non solo nell’ambito dei platform game, ma per quasi tutti i generi videoludici, che seguirono la strada intrapresa da Nintendo.

I tentativi precedenti a Super Mario 64 avevano tutti i concept della bidimensionalità.

Altro fattore determinante per il successo di Super Mario 64 fu il joystick del Nintendo 64 che consentiva ai giocatori di muovere i personaggi con una precisione maggiore dei D-pad digitali di altre console. Il gioco era noto per il suo senso di libertà e non linearità. Cosa che spiazzò inizialmente molti giocatori, fino a lì costretti a seguire precisi movimenti dalla bidimensionalità.

The Legend of Zelda quanto vale

Nel corso della stessa asta, è stata venduta anche un’altra copia sigillata di un noto titolo della Nintendo: The Legend of Zelda. Battuto per 870mila dollari. Cifra che era diventata un record prima che venisse poi battuto per quasi il doppio Super Mario 64.

