Aguero costretto al ritiro per aritmia: è stato il vaccino?

Introduzione

Sergio Aguero, calciatore di talento argentino, tra i tanti individuati da giovanissimo come erede di Maradona. Ma l’unico vero accostamento al Pibe de Oro è stato il fatto che è diventato per 4 anni suo genero, avendo sposato la più piccola delle figlie di Diego, Giannina.

Ma arrivare a Diego è molto difficile e comunque Aguero ha avuto una carriera importante. Come riporta Wikipedia, è primatista di gol con il Manchester City in assoluto (260 reti), e nelle competizioni UEFA (43). Con 184 gol è il miglior realizzatore straniero (e quarto assoluto) nella storia della Premier League.

Quanto ai trofei vinti, si è aggiudicato una Europa League, una Supercoppa UEFA, cinque campionati inglesi, sei Coppe di Lega inglesi, tre Supercoppe inglesi e una Coppa d’Inghilterra.

Con la nazionale argentina ha disputato tre edizioni del campionato del mondo e cinque della Copa América, vinta nel 2021 e chiusa al secondo posto in due occasioni. Inoltre ha vinto un oro olimpico con la selezione olimpica nel 2008. Con gli Albiceleste è il terzo calciatore con più gol all’attivo (42), dietro a Gabriel Batistuta e Lionel Messi.

Passato al Barcellona nel 2021, magari per sostituire proprio quest’ultimo, dopo 4 partite ed un gol, è stato costretto al definitivo ritiro dopo l’aritmia palesatasi lo scorso 30 ottobre durante la partita Barcellona-Alaves.

Ora Aguero vuole la verità: il drammatico sospetto, infatti, è che a provocargli l’aritmia sia stato proprio il vaccino. Cerchiamo di capirne di più.

Aguero danneggiato dal vaccino?

Come riporta Il Paragone, “El Kun” Aguero si chiede se a danneggiarlo sia stato il Covid-19 o il vaccino:

A volte mi chiedo se sarò mai in grado di correre di nuovo. Sento soltanto che il mio cuore non funziona correttamente. Se provo a giocare a calcio ora, rimango senza fiato

Quello che è successo al mio cuore è stato molto strano e improvviso. Non sanno davvero perché è capitato, continuerò a indagare solo per scoprire la verità. C’è sempre da chiedersi se sia stato dovuto al Covid-19 o al vaccino. Nessuno lo sa, non è confermato se sia stato il vaccino, ma qualcosa è stato di sicuro perché stavo benissimo e all’improvviso, da un mese all’altro, ho cominciato a sentire strani sintomi che non avevo mai avuto. Stavo bene fisicamente, mi stavo preparando bene. È successo qualcosa di strano

Aguero e il vaccino: i precedenti

Il dramma di Aguero non è certo un caso isolato tra gli atleti. Come ha denunciato un altro fuoriclasse, il tedesco Muller. In questo articolo ho riportato la sua dichiarazione e il sito che aggiorna tutti i casi di morti o controindicazioni da vaccino tra gli atleti.

