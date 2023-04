Zampagna appende falce e martello al chiodo e si candida con Meloni

Riccardo Zampagna, 48enne, ex centravanti di Messina, Atalanta e Ternana. Idolo delle curve di sinistra ora si candida con la Meloni

Le proverbiali metafore calcistiche offrono sicuramente tanti spunti per descrivere la decisione di Riccardo Zampagna, 48enne, ex centravanti di Messina, Atalanta e Ternana. Contraddistintosi sempre per il suo “dare l’anima sul campo“, ma, soprattutto, per essere stato l’idolo delle curve di sinistra insieme a Cristiano Lucarelli tra gli anni 90 e Duemila. In uno degli ultimi esempi di ruspante calcio di provincia portato nella ormai “patinata” Massima serie.

Peccato (per chi ci credeva ovviamente) però che, oltre agli scarpini, Riccardo Zampagna al chiodo abbia deciso di appenderci pure falce e martello. Già, perché alle prossime elezioni comunali della sua città, la Ternana, abbia deciso di candidarsi con la lista “Terni protagonista“, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Orlando Masselli, di Fratelli d’Italia. Peraltro voluto fortemente dalla stessa Premier Giorgia Meloni, come noto anche leader del partito.

Come riporta Libero, nel 2015, intervistato dal Corriere della Sera, si definiva “ultimo bomber di sinistra, nel nome di mio padre morto per l’acciaieria“.

Lasciato il calcio, il popolare Ricky (come lo chiamano affettuosamente lì) ha gestito una tabaccheria. Deluso dalla sinistra classica si è avvicinato al Movimento 5 Stelle e ora la virata verso destra:

Ho deciso, come al solito contro corrente, di metterci la faccia (…) ben cosciente della mia storia che non intendo rinnegare. Ho sposato il progetto di Terni Protagonista, costruito insieme ad alcuni amici, di cui ho totale stima e fiducia, solo ed esclusivamente per il bene della città

La mia candidatura – sottolinea – non va intesa come una personale svolta a destra, ma come una provocazione che suoni da sveglia per la città

Poi accenna anche al suo programma, proteso a dare a Terni una maggiore attenzione, troppo spostata verso il capoluogo Perugia:

Ci batteremo contro le politiche Perugia-centriche per la nostra appartenenza al territorio in cui viviamo. Terni ai ternani e finalmente protagonista

