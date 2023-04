Clima, scoperta scioccante: il metano ha un effetto raffreddante

Un recente studio mostra come il metano, uno dei più potenti gas serra, contribuisca inaspettatamente ad abbassare le temperature del Clima

E’ risaputo che l’effetto serra, provocato da gas come l’anidride carbonica e il metano, sia uno dei principali responsabili del surriscaldamento globale.

Di conseguenza, gli scienziati non riuscivano a credere ai propri occhi quando, analizzando i risultati di uno studio, scoprivano che invece il metano non si comporta come previsto.

Chi si tratti di un semplice errore nei calcoli? Parrebbe proprio di no.

Andiamo quindi a cercare di capire il perché di questi sorprendenti risultati.

L’effetto serra e il surriscaldamento globale

Innanzitutto, quando si parla di effetto serra, ci si riferisce al fenomeno in base al quale determinati gas (i gas serra, appunto) creano una sorta di “lenzuolo” nell’atmosfera, che impedisce al calore proveniente dalla superficie di fuoriuscire dal pianeta, che di conseguenza si surriscalda.

Per la precisione, i gas serra nell’atmosfera lasciano passare gran parte della luce visibile proveniente dal Sole, che ha una lunghezza d’onda più breve, mentre assorbono una parte della luce infrarossa proveniente dalla superficie, che ha una lunghezza d’onda più ampia.

L’atmosfera ha bisogno di qualcosa per compensare la “fuga” di tutta questa energia luminosa, e lo ottiene sotto forma di calore generato dal vapore acqueo, quando esso si condensa in pioggia, neve o grandine.

Ma il metano, prodotto in abbondanza sia nei processi industriali che agricoli, oltre che dalle discariche e dallo scioglimento dei ghiacciai, non sembra affatto intenzionato a seguire questo semplice schema.

L’imprevisto effetto raffreddante del metano sul Clima

Come scrive SciTechDaily (qui l’articolo completo), un recente studio pubblicato su Nature Geoscience da Robert J. Allen e Xueying Zhao, rispettivamente assistente professore e dottorando alla University of California, fornisce dei risultati inaspettati riguardo l’effetto del metano nell’atmosfera.

Pare infatti che tale gas assorba parzialmente non solo la luce infrarossa proveniente dalla superficie, ma anche quella visibile proveniente dal Sole.

Logicamente, tale assorbimento dovrebbe surriscaldare ancora di più l’atmosfera, ma in realtà i ricercatori hanno scoperto, utilizzando complessi modelli al computer, che esso fa sì che l’atmosfera non abbia più bisogno di compensare con le precipitazioni la fuga di energia descritta sopra.

Inoltre, l’assorbimento contribuisce a far arrivare meno luce (e quindi calore) sulla superficie, il che riduce a sua volta la formazione di vapore acqueo e, quindi, di precipitazioni.

Ovviamente i ricercatori si affrettano a precisare che questo meccanismo riduce il surriscaldamento dovuto al metano, ma certamente non lo annulla.Comunque sia, sarebbe sicuramente utile incorporare i risultati del loro studio nei modelli climatici attuali, in modo da renderli più affidabili e capire anche meglio l’impatto del metano sul clima.

