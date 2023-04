Draghi blu giunti nel Mediterraneo: perché sono pericolosi

Alcuni esemplari di draghi blu sono apparsi in 3 località di Alicante. Vediamo perché sono pericolosi e quali rischi corre l’Italia

E’ noto come ormai nel Mar Mediterraneo stiano giungendo delle specie “aliene” che stanno mettendo a rischio quelle autoctone. Ma anche gli esseri umani stessi, sovente impreparati ad affrontarli proprio perché non le conoscono. Ultimo esempio è quello dei draghi blu, meravigliosi a vedersi ma anche molto pericolosi.

Non bastava quindi la medusa velenosa Caravella portoghese, per esempio, che da qualche anno turba i tuffi in mare nella splendida Puglia.

Vediamo cos’è il drago blu e perché è pericoloso.

Cosa sono i draghi blu?

Come riporta Il fatto quotidiano, il nome originale del drago blu è Glaucus atlanticus. Si tratta di un mollusco nudibranco molto piccolo (di soli 3-4 centimetri) che vive prettamente nell’Oceano Atlantico. Quindi, non si tratta di una specie che viene da acque più calde, complice il surriscaldamento globale.

Tuttavia, di tanto in tanto, qualche esemplare fa capolino nel Mediterraneo, dove arriva attraverso le correnti che solcano lo stretto di Gibilterra.

La scoperta dei Glaucus atlanticus in Spagna è stata fatta in tre località: sulla spiaggia La Mata di Torreveja, su quella di Guardamar del Segura e nella baia di Las Estacas di Orihuel. Tutte situate ad Alicante. A darne notizia è la pubblicazione New records of rare species in the Mediterranean Sea.

Perché i Draghi blu sono pericolosi?

Il drago blu è pericoloso poiché si ciba di meduse e altri molluschi velenosi, entrando in possesso delle loro tossine. Quando si sente minacciato usa il veleno incamerato. Quindi, qualora doveste avvistarne uno sulla battigia o in mare, il consiglio è di stare bene attenti a non toccarlo, proprio come si fa con le meduse.

Solitamente il veleno di questi animali non è mortale, ma causa soprattutto gonfiori e urticazioni. Che comunque finirebbero per rovinarci la vacanza. Almeno che non si sia particolarmente allergici al loro veleno ed allora si rischierebbero conseguenze molto più serie.

I draghi blu sono presenti anche in Italia?

Per ora, non sembrano esserci mai stati avvistamenti sulle coste italiane. Del resto, il drago blu è già raro di per sé. Di fatto, in Spagna mancava da oltre 300 anni. Tuttavia, non è da escludere la sua comparsa anche dalle nostre parti.

D’altronde Alicante si trova nella costa sud-est della Spagna, quindi rivolta proprio verso il nostro paese. Inoltre, è vicina Palma de Maiorca, meta molto frequentata dagli italiani e dove molti nostri connazionali vivono. Quindi, prudenza e mai abbassare la guardia.

Ricevi le notizie direttamente sulla tua mail (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Inserisci indirizzo e-mail *

– / 5 Grazie per aver votato!