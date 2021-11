WhatsApp, come bloccare numero senza che se ne accorga

Introduzione

Come bloccare un numero senza che se ne accorga su WhatsApp? Come bloccare una persona sulla chat di WhatsApp senza farsene accorgene?

Se te lo sei chiesto almeno una volta, sicuramente non sei il solo. In tanti ci troviamo costretti a bloccare una persona sulla popolarissima app di messaggistica per svariati motivi. Una forte delusione, un fastidioso mobbing, ci ha aggiunto senza il nostro consenso, e così via.

Certo, il più delle volte non ci interessa che questa persona lo scopra. Tuttavia, ci sono casi in cui, in fondo, vorremmo evitarlo.

Orbene, un modo c’è. Vediamo come farlo in pochi semplici passaggi.

Come bloccare persona su WhatsApp senza che se ne accorga

La premessa è d’obbligo. La app di Zuckerberg non consente ufficialmente di bloccare un numero senza farsene accorgere. Almeno fino al momento della scrittura. Infatti, finirà sempre per accorgersene quando tenterà di scriversi.

Tuttavia, puoi utilizzare uno stratagemma molto semplice. Ossia, sfruttando l’opzione per silenziare le chat, così che non ti arriveranno le notifiche quando ti invia nuovi messaggi.

Silenzia la chat

Come mostro nell’immagine seguente, entri su Whatsapp e dall’elenco delle chat tieni premuto su quella che intendi bloccare. Dopodiché pigi sull’icona del megafono sbarrato, che è la terz’ultima in alto a destra.

Scegli il periodo di blocco notifiche

WhatsApp ti consente di scegliere per quanto tempo non vuoi ricevere le notifiche da quella chat. Come puoi vedere dall’immagine seguente, puoi scegliere tra:

8 ore

Una settimana

Sempre

Puoi anche scegliere di vedere il numerino rosso sull’icona della app, mettendo la spunta a Vedi notifiche.

In questo modo, il contatto continuerà a poterti inviare messaggi, ma di fatto non ti darà alcun fastidio. Al massimo, te ne accorgerai solo quando entrerai nell’elenco delle chat. O dall’icona col numerino rosso su quella della app. Ma se non vuoi alcun avviso, ti sconsigliamo di spuntare quella opzione.

In realtà, puoi anche illudere la persona che hai letto i messaggi pur non rispondendola. Come? Lo vediamo nel paragrafo successivo.

Come far apparire spunta blu su WhatsApp senza leggere messaggio

In pratica, sfrutti un’altra opzione: segna come letto. Tieni premuto sulla chat che hai silenziato, ti appariranno varie opzioni. Dovrai pigiare sulla terza.

