Westminster a rischio crollo: fine di un mito?

Il Palazzo di Westminster, sede del parlamento britannico e uno dei simboli di Londra rischia il crollo: contiene anche una Galleria d’arte.

Oltre ad essere sede del parlamento britannico, l’imponente Palazzo di Westminster è anche uno dei simboli di Londra e monumenti più noti di tutta la Gran Bretagna.

Peccato però che anche questo edificio imponente e suggestivo da vedere, rischi il crollo. E, con esso, rischia anche la preziosa collezione d’arte nazionale che contiene. A denunciarlo l’ex deputato e direttore del Victoria and Albert Museum Tristram Hunt in una intervista rilasciata al Financial Times il 17 marzo scorso.

Palazzo di Westminster rischia il crollo

Questa la denuncia di mister Hunt:

Una breve passeggiata tra le Camere dei Comuni e dei Lord rivela uno stato di degrado: odore di umido, un esercito di ratti e topi, murature fatiscenti, un costante rischio di incendio e uno stato generale di brutto degrado, oltre alle nascoste rischi associati all’amianto e alle infrastrutture meccaniche ed elettriche fatiscenti

L’ex deputato ha ricordato che già nell’ottobre 2012 un’ispezione speciale ha confermato che “una ricostruzione fondamentale non può più essere evitata”. Successivamente, nel 2022, sono stati presentati i piani per una somma in contanti di 7-13 miliardi di sterline se l’edificio fosse stato sgomberato entro i prossimi 12 anni. Se i parlamentari continuassero a lavorare al Palazzo di Westminster, il restauro potrebbe richiedere 76 anni e costare 22 miliardi di sterline.

Ma già nel febbraio 2018, i parlamentari aveva votato per spostare entrambe le camere altrove al fine di consentire due anni di restauri. Sebbene con uno scarto minimo di voti: favorevoli 236 deputati, contrari 220.

Lo stato del Palazzo di Westminster rispecchia molto bene la politica britannica, da anni travolta da scandali e crisi di governo continue.

